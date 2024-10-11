https://ria.ru/20241011/milton-1977656675.html

Число погибших от урагана "Милтон" во Флориде достигло 16 человек

Число погибших от урагана "Милтон" во Флориде достигло 16 человек - РИА Новости, 11.10.2024

Число погибших от урагана "Милтон" во Флориде достигло 16 человек

Число погибших от урагана "Милтон" в штате Флорида достигло как минимум 16 человек, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:44

2024-10-11T17:44

2024-10-11T17:56

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число погибших от урагана "Милтон" в штате Флорида достигло как минимум 16 человек, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников. Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. "По меньшей мере 16 смертей связаны с ураганом", - указывает телеканал. Отмечается, что временные убежища, предусмотренные для пострадавших от стихии, переполнены, при этом цены на гостиничные номера резко выросли. По данным телеканала, до последнего времени многие заправки Флориды оставались закрытыми и жители столкнулись с трудностями при поиске топлива. Ранее метеоролог и разработчик приложения MyRadar Мэттью Каппуччи заявил, что ураган "Милтон" привел к высокой интенсивности осадков - 9,04 дюйма (230 миллиметров). Такие показатели, по его данным, наблюдаются реже, чем раз в тысячу лет.Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Число погибших от разгула стихии выросло до 14 человек.

https://ria.ru/20241010/milton-1977470826.html

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