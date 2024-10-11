https://ria.ru/20241011/migranty-1977501856.html

В ходе операции "Нелегал" в Приморье выдворят более более 200 мигрантов

В ходе операции "Нелегал" в Приморье выдворят более более 200 мигрантов - РИА Новости, 11.10.2024

В ходе операции "Нелегал" в Приморье выдворят более более 200 мигрантов

Почти 100 нелегальных мигрантов будут принудительно выдворены с территории РФ, еще 133 иностранцам предписано самостоятельно покинуть страну по итогам второго... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T03:28

2024-10-11T03:28

2024-10-11T03:28

россия

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация с нелегальными мигрантами

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Почти 100 нелегальных мигрантов будут принудительно выдворены с территории РФ, еще 133 иностранцам предписано самостоятельно покинуть страну по итогам второго этапа операции "Нелегал-2024" в Приморье, сообщает краевая полиция. Отмечается, что в рамках второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024" во всех муниципалитетах Приморья полицейские совместно с сотрудниками ФСБ посетили места компактного проживания, массового пребывания и трудоустройства иностранцев, а также проверили транспортную инфраструктуру. По итогам рейдов выявлено 510 административных правонарушений, в том числе 249 фактов нарушения правил въезда, выезда и режима пребывания в РФ и 51 факт незаконного осуществления иностранцами трудовой деятельности. Кроме того, полицейские выявили 28 преступлений в сфере миграции, в том числе случаи фиктивной постановки иностранцев на учет, изготовления и оборота поддельных документов. "По материалам, собранным сотрудниками полиции, судами принято 133 решения об административном выдворении нелегальных мигрантов за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда, еще 97 иностранных граждан помещены в Центр временного содержания УМВД России по Приморскому краю для последующего принудительного выдворения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html

https://ria.ru/20241002/moskva-1975928450.html

россия

приморский край

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россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация с нелегальными мигрантами