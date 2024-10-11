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В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД - РИА Новости, 11.10.2024
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12:15 11.10.2024 (обновлено: 12:19 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/mid-1977563780.html
В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД
В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД - РИА Новости, 11.10.2024
В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД
Москва возмущена обстрелами Израилем миротворцев ООН в Ливане, Россия требует воздерживаться от враждебных действий по отношению к ним, заявили в российском... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:15
2024-10-11T12:19
москва
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ливан
россия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва возмущена обстрелами Израилем миротворцев ООН в Ливане, Россия требует воздерживаться от враждебных действий по отношению к ним, заявили в российском МИД.В министерстве обратили внимание на факты обстрела вооружёнными силами Израиля Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ)."В Москве возмущены действиями израильских военных. Российская сторона требует воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета безопасности ООН, выражает поддержку и пожелание скорейшего выздоровления раненым", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
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москва, оон, в мире, ливан, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Москва, ООН, В мире, Ливан, Россия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД

МИД: в Москве возмущены израильскими обстрелами миротворцев ООН в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва возмущена обстрелами Израилем миротворцев ООН в Ливане, Россия требует воздерживаться от враждебных действий по отношению к ним, заявили в российском МИД.
В министерстве обратили внимание на факты обстрела вооружёнными силами Израиля Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).
"В Москве возмущены действиями израильских военных. Российская сторона требует воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета безопасности ООН, выражает поддержку и пожелание скорейшего выздоровления раненым", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан
10 октября, 23:51
 
МоскваООНВ миреЛиванРоссияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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