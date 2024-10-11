https://ria.ru/20241011/mid-1977563780.html

В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД

В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД - РИА Новости, 11.10.2024

В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД

Москва возмущена обстрелами Израилем миротворцев ООН в Ливане, Россия требует воздерживаться от враждебных действий по отношению к ним, заявили в российском... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:15

2024-10-11T12:15

2024-10-11T12:19

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва возмущена обстрелами Израилем миротворцев ООН в Ливане, Россия требует воздерживаться от враждебных действий по отношению к ним, заявили в российском МИД.В министерстве обратили внимание на факты обстрела вооружёнными силами Израиля Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ)."В Москве возмущены действиями израильских военных. Российская сторона требует воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета безопасности ООН, выражает поддержку и пожелание скорейшего выздоровления раненым", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, оон, в мире, ливан, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024