https://ria.ru/20241011/mid-1977563780.html
В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД
В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД - РИА Новости, 11.10.2024
В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД
Москва возмущена обстрелами Израилем миротворцев ООН в Ливане, Россия требует воздерживаться от враждебных действий по отношению к ним, заявили в российском... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:15
2024-10-11T12:15
2024-10-11T12:19
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва возмущена обстрелами Израилем миротворцев ООН в Ливане, Россия требует воздерживаться от враждебных действий по отношению к ним, заявили в российском МИД.В министерстве обратили внимание на факты обстрела вооружёнными силами Израиля Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ)."В Москве возмущены действиями израильских военных. Российская сторона требует воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета безопасности ООН, выражает поддержку и пожелание скорейшего выздоровления раненым", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, оон, в мире, ливан, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Москва, ООН, В мире, Ливан, Россия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Москве возмущены обстрелами миротворцев в Ливане, заявили в МИД
МИД: в Москве возмущены израильскими обстрелами миротворцев ООН в Ливане
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва возмущена обстрелами Израилем миротворцев ООН в Ливане, Россия требует воздерживаться от враждебных действий по отношению к ним, заявили в российском МИД.
В министерстве обратили внимание на факты обстрела вооружёнными силами Израиля Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).
"В Москве возмущены действиями израильских военных. Российская сторона требует воздерживаться от любых враждебных действий в отношении миротворцев ВСООНЛ, выполняющих свою миссию в Ливане в соответствии с имеющимся мандатом Совета безопасности ООН, выражает поддержку и пожелание скорейшего выздоровления раненым", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.