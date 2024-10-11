https://ria.ru/20241011/mi-171a3-1977576515.html

В России запустили серийное производство новых Ми-171А3

В России запустили серийное производство новых Ми-171А3 - РИА Новости, 11.10.2024

В России запустили серийное производство новых Ми-171А3

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") запустил серийное производство новых вертолетов Ми-171А3 для деловых поездок, это новая модификация РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:55

2024-10-11T12:55

2024-10-11T15:06

экономика

арктика

владимир артяков

ростех

вертолеты россии

объединенная двигателестроительная корпорация

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") запустил серийное производство новых вертолетов Ми-171А3 для деловых поездок, это новая модификация конфигурации Aurus, сообщает компания. "Наш холдинг "Вертолеты России" продемонстрировал новую модификацию Ми-171А3 для деловых поездок в конфигурации Aurus... "Вертолеты России" уже запустили серийное производство базовой модели", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что машина способна перевозить до десяти пассажиров, ее салон включает все необходимое для комфортного перелета, в том числе, на большие расстояния. Модификацию также планируется оборудовать специальным панорамным иллюминатором, добавили там. "Ми-171А3 оснащен отечественным цифровым комплексом бортового оборудования. Он позволяет пилотировать вертолет в автоматическом и ручном режиме в любое время суток. При этом вертолету не нужны внешние ориентиры. Это делает полет безопасным даже в густом тумане в горах или при низкой облачности", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова. Новый вертолет создан для обслуживания удаленных труднодоступных объектов, рассказали в корпорации. Он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, в том числе в Арктике, отметили там. Все компоненты воздушного судна российского производства, уточнил "Ростех". В частности, Ми-171А3 получил новейшие отечественные двигатели ВК-2500ПС-03, разработанные Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Они оборудованы с автоматической системой управления БАРК-6В-7С, которая позволяет увеличить мощность мотора на чрезвычайном режиме, обеспечивает поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха и повышает показатели топливной экономичности, добавили в компании.В свою очередь "Вертолеты России" напомнили, что для них это не первая модификация вертолета в стиле Aurus - ранее она была создана для легкого "Ансата". Рассказали они и подробности о салоне Ми-171А3 Aurus: "Вертолет способен перевозить до десяти пассажиров, в том числе четырех в первом классе. Салон включает все необходимое для длительного перелета: небольшую кухню, гардероб, удобные кресла и климат контроль. Багаж пассажиров размещается в специальном отсеке".Модификация была продемонстрирована на Петербургском международном газовом форуме. Проект реализован совместно с "Газпромом". Максимальная взлетная масса вертолета Ми-171А3 составляет 13 тысяч килограмм, дальность полета с основными топливными баками – более 850 километров. Машина соответствует всем современным российским и международным авиационным стандартам, обладает авариестойкой конструкцией фюзеляжа и топливной системы, бортовой автоматизированной системой контроля работы основных агрегатов.

https://ria.ru/20240913/vertolet-1972434006.html

https://ria.ru/20241010/stroymaterialy-1977440756.html

https://ria.ru/20241011/dron-1977540446.html

арктика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, арктика, владимир артяков, ростех, вертолеты россии, объединенная двигателестроительная корпорация