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В России запустили серийное производство новых Ми-171А3 - РИА Новости, 11.10.2024
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12:55 11.10.2024 (обновлено: 15:06 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/mi-171a3-1977576515.html
В России запустили серийное производство новых Ми-171А3
В России запустили серийное производство новых Ми-171А3 - РИА Новости, 11.10.2024
В России запустили серийное производство новых Ми-171А3
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") запустил серийное производство новых вертолетов Ми-171А3 для деловых поездок, это новая модификация РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:55
2024-10-11T15:06
экономика
арктика
владимир артяков
ростех
вертолеты россии
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") запустил серийное производство новых вертолетов Ми-171А3 для деловых поездок, это новая модификация конфигурации Aurus, сообщает компания. "Наш холдинг "Вертолеты России" продемонстрировал новую модификацию Ми-171А3 для деловых поездок в конфигурации Aurus... "Вертолеты России" уже запустили серийное производство базовой модели", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что машина способна перевозить до десяти пассажиров, ее салон включает все необходимое для комфортного перелета, в том числе, на большие расстояния. Модификацию также планируется оборудовать специальным панорамным иллюминатором, добавили там. "Ми-171А3 оснащен отечественным цифровым комплексом бортового оборудования. Он позволяет пилотировать вертолет в автоматическом и ручном режиме в любое время суток. При этом вертолету не нужны внешние ориентиры. Это делает полет безопасным даже в густом тумане в горах или при низкой облачности", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова. Новый вертолет создан для обслуживания удаленных труднодоступных объектов, рассказали в корпорации. Он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, в том числе в Арктике, отметили там. Все компоненты воздушного судна российского производства, уточнил "Ростех". В частности, Ми-171А3 получил новейшие отечественные двигатели ВК-2500ПС-03, разработанные Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Они оборудованы с автоматической системой управления БАРК-6В-7С, которая позволяет увеличить мощность мотора на чрезвычайном режиме, обеспечивает поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха и повышает показатели топливной экономичности, добавили в компании.В свою очередь "Вертолеты России" напомнили, что для них это не первая модификация вертолета в стиле Aurus - ранее она была создана для легкого "Ансата". Рассказали они и подробности о салоне Ми-171А3 Aurus: "Вертолет способен перевозить до десяти пассажиров, в том числе четырех в первом классе. Салон включает все необходимое для длительного перелета: небольшую кухню, гардероб, удобные кресла и климат контроль. Багаж пассажиров размещается в специальном отсеке".Модификация была продемонстрирована на Петербургском международном газовом форуме. Проект реализован совместно с "Газпромом". Максимальная взлетная масса вертолета Ми-171А3 составляет 13 тысяч килограмм, дальность полета с основными топливными баками – более 850 километров. Машина соответствует всем современным российским и международным авиационным стандартам, обладает авариестойкой конструкцией фюзеляжа и топливной системы, бортовой автоматизированной системой контроля работы основных агрегатов.
https://ria.ru/20240913/vertolet-1972434006.html
https://ria.ru/20241010/stroymaterialy-1977440756.html
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экономика, арктика, владимир артяков, ростех, вертолеты россии, объединенная двигателестроительная корпорация
Экономика, Арктика, Владимир Артяков, Ростех, Вертолеты России, Объединенная двигателестроительная корпорация
В России запустили серийное производство новых Ми-171А3

"Вертолеты России" запустили серийное производство новых Ми-171А3

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВертолёт Ми-171А3
Вертолёт Ми-171А3 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вертолёт Ми-171А3. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") запустил серийное производство новых вертолетов Ми-171А3 для деловых поездок, это новая модификация конфигурации Aurus, сообщает компания.
"Наш холдинг "Вертолеты России" продемонстрировал новую модификацию Ми-171А3 для деловых поездок в конфигурации Aurus... "Вертолеты России" уже запустили серийное производство базовой модели", - говорится в сообщении.
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В компании уточнили, что машина способна перевозить до десяти пассажиров, ее салон включает все необходимое для комфортного перелета, в том числе, на большие расстояния. Модификацию также планируется оборудовать специальным панорамным иллюминатором, добавили там.
"Ми-171А3 оснащен отечественным цифровым комплексом бортового оборудования. Он позволяет пилотировать вертолет в автоматическом и ручном режиме в любое время суток. При этом вертолету не нужны внешние ориентиры. Это делает полет безопасным даже в густом тумане в горах или при низкой облачности", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова.
Новый вертолет создан для обслуживания удаленных труднодоступных объектов, рассказали в корпорации. Он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, в том числе в Арктике, отметили там.
Все компоненты воздушного судна российского производства, уточнил "Ростех". В частности, Ми-171А3 получил новейшие отечественные двигатели ВК-2500ПС-03, разработанные Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Они оборудованы с автоматической системой управления БАРК-6В-7С, которая позволяет увеличить мощность мотора на чрезвычайном режиме, обеспечивает поддержание режимов в более широком диапазоне температур наружного воздуха и повышает показатели топливной экономичности, добавили в компании.
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В свою очередь "Вертолеты России" напомнили, что для них это не первая модификация вертолета в стиле Aurus - ранее она была создана для легкого "Ансата". Рассказали они и подробности о салоне Ми-171А3 Aurus: "Вертолет способен перевозить до десяти пассажиров, в том числе четырех в первом классе. Салон включает все необходимое для длительного перелета: небольшую кухню, гардероб, удобные кресла и климат контроль. Багаж пассажиров размещается в специальном отсеке".
Модификация была продемонстрирована на Петербургском международном газовом форуме. Проект реализован совместно с "Газпромом". Максимальная взлетная масса вертолета Ми-171А3 составляет 13 тысяч килограмм, дальность полета с основными топливными баками – более 850 километров. Машина соответствует всем современным российским и международным авиационным стандартам, обладает авариестойкой конструкцией фюзеляжа и топливной системы, бортовой автоматизированной системой контроля работы основных агрегатов.
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