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Маск использует бизнес-стратегии для поддержки Трампа, пишет NYT

Маск использует бизнес-стратегии для поддержки Трампа, пишет NYT - РИА Новости, 11.10.2024

Маск использует бизнес-стратегии для поддержки Трампа, пишет NYT

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск применяет свои бизнес-стратегии в рамках кампании по поддержке кандидата в президенты от республиканцев... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:39

2024-10-11T15:39

2024-10-11T15:39

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илон маск

джо байден

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск применяет свои бизнес-стратегии в рамках кампании по поддержке кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее издание Politico сообщало, что Маск планирует принимать более активное участие в предвыборной кампании Трампа, в том числе в колеблющемся штате Пенсильвания, который может принести экс-президенту сразу 19 голосов выборщиков. "Расположившись в конференц-зале в Питтсбурге с командой юристов, специалистов по связям с общественностью, экспертов по сбору голосов и давних друзей, Маск пытается применить стратегии и уроки предпринимательства из своего бизнеса к напряженной политической миссии", - говорится в материале издания. Газета, ссылаясь на коллег и друзей Маска, пишет, что предприниматель применяет стратегию, аналогичную той, которую он использовал и во время других кризисных ситуаций. Миллиардер, по данным издания, считает, что для победы Трампа на выборах нужно задействовать все доступные силы. По данным газеты, Маск фактически перенес свой офис в Пенсильванию - в штат, который, по его мнению, является ключевым для победы Трампа на выборах. В частных беседах Маск одержимо, почти "маниакально" говорит о том, что стоит на кону выборов, и о том, что Трамп должен одержать победу. Источник издания, недавно общавшийся с Маском, рассказал, как во время беседы предприниматель якобы сказал без намека на иронию, что он "любит Трампа". Издание пишет, что Маск общается с Трампом несколько раз в неделю. Впервые Маск появился на митинге Трампа в Батлере в штате Пенсильвания в минувшую субботу. Тогда владелец соцсети X заявил, что в США "был президент, который не мог осилить один пролет лестницы", скорее всего, имея в виду президента Джо Байдена, известного инцидентами, когда она падал или испытывал проблемы с преодолением лестниц. Ранее он неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

https://ria.ru/20241010/mask-1977393745.html

https://ria.ru/20240529/tramp-1949220092.html

пенсильвания

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питтсбург

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в мире, технологии, пенсильвания, сша, питтсбург, дональд трамп, илон маск, джо байден, politico, выборы президента сша — 2024