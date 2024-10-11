Маск использует бизнес-стратегии для поддержки Трампа, пишет NYT
NYT: Маск применяет бизнес-стратегии в ходе кампании по поддержке Трампа
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск применяет свои бизнес-стратегии в рамках кампании по поддержке кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее издание Politico сообщало, что Маск планирует принимать более активное участие в предвыборной кампании Трампа, в том числе в колеблющемся штате Пенсильвания, который может принести экс-президенту сразу 19 голосов выборщиков.
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"Расположившись в конференц-зале в Питтсбурге с командой юристов, специалистов по связям с общественностью, экспертов по сбору голосов и давних друзей, Маск пытается применить стратегии и уроки предпринимательства из своего бизнеса к напряженной политической миссии", - говорится в материале издания.
Газета, ссылаясь на коллег и друзей Маска, пишет, что предприниматель применяет стратегию, аналогичную той, которую он использовал и во время других кризисных ситуаций. Миллиардер, по данным издания, считает, что для победы Трампа на выборах нужно задействовать все доступные силы.
По данным газеты, Маск фактически перенес свой офис в Пенсильванию - в штат, который, по его мнению, является ключевым для победы Трампа на выборах.
В частных беседах Маск одержимо, почти "маниакально" говорит о том, что стоит на кону выборов, и о том, что Трамп должен одержать победу. Источник издания, недавно общавшийся с Маском, рассказал, как во время беседы предприниматель якобы сказал без намека на иронию, что он "любит Трампа". Издание пишет, что Маск общается с Трампом несколько раз в неделю.
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Впервые Маск появился на митинге Трампа в Батлере в штате Пенсильвания в минувшую субботу. Тогда владелец соцсети X заявил, что в США "был президент, который не мог осилить один пролет лестницы", скорее всего, имея в виду президента Джо Байдена, известного инцидентами, когда она падал или испытывал проблемы с преодолением лестниц. Ранее он неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.