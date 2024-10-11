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Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 11.10.2024
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21:26 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/makron-1977686757.html
Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю
Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 11.10.2024
Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прекращение поставок Израилю оружия, используемого для ведения боевых действий в секторе Газа и в Ливане,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:26
2024-10-11T21:26
в мире
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прекращение поставок Израилю оружия, используемого для ведения боевых действий в секторе Газа и в Ливане, представляет "единственный рычаг" для прекращения огня. "Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец", - сказал он на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза (MED9) на Кипре. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X. Он добавил, что это не является призывом к разоружению Израиля на фоне угроз, которым страна подвержена. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, франция, ливан, эммануэль макрон, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Франция, Ливан, Эммануэль Макрон, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Макрон назвал прекращение поставок оружия Израилю рычагом для прекращения огня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прекращение поставок Израилю оружия, используемого для ведения боевых действий в секторе Газа и в Ливане, представляет "единственный рычаг" для прекращения огня.
«
"Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец", - сказал он на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза (MED9) на Кипре. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Он добавил, что это не является призывом к разоружению Израиля на фоне угроз, которым страна подвержена.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
1 октября, 12:00
 
В миреИзраильФранцияЛиванЭммануэль МакронХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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