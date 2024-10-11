Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю
Макрон назвал прекращение поставок оружия Израилю рычагом для прекращения огня
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прекращение поставок Израилю оружия, используемого для ведения боевых действий в секторе Газа и в Ливане, представляет "единственный рычаг" для прекращения огня.
«
"Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец", - сказал он на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза (MED9) на Кипре. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.
Он добавил, что это не является призывом к разоружению Израиля на фоне угроз, которым страна подвержена.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.