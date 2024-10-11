https://ria.ru/20241011/makron-1977686757.html

Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю - РИА Новости, 11.10.2024

Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прекращение поставок Израилю оружия, используемого для ведения боевых действий в секторе Газа и в Ливане,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T21:26

2024-10-11T21:26

2024-10-11T21:26

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ПАРИЖ, 11 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прекращение поставок Израилю оружия, используемого для ведения боевых действий в секторе Газа и в Ливане, представляет "единственный рычаг" для прекращения огня. "Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец", - сказал он на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза (MED9) на Кипре. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X. Он добавил, что это не является призывом к разоружению Израиля на фоне угроз, которым страна подвержена. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, франция, ливан, эммануэль макрон, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024