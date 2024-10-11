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Лукашенко утвердил порядок пенсионного обеспечения военных - РИА Новости, 11.10.2024
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20:27 11.10.2024 (обновлено: 20:28 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/lukashenko-1977682016.html
Лукашенко утвердил порядок пенсионного обеспечения военных
Лукашенко утвердил порядок пенсионного обеспечения военных - РИА Новости, 11.10.2024
Лукашенко утвердил порядок пенсионного обеспечения военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, сохраняющий порядок пенсионного обеспечения военных пенсионеров после выхода Минска из ряда... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T20:27
2024-10-11T20:28
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, сохраняющий порядок пенсионного обеспечения военных пенсионеров после выхода Минска из ряда международных договоров по этой теме в рамках СНГ, сообщила пресс-служба главы государства. Лукашенко 21 декабря прошлого года подписал указ о выходе республики из трех международных договоров, регулирующих пенсионное обеспечение военных пенсионеров в рамках СНГ. Этими документами было предусмотрено, что пенсионное обеспечение военных пенсионеров, прибывших из стран Содружества независимо от их гражданства, осуществляется за счет бюджета государства, в котором они постоянно проживают, на условиях, по нормам и в порядке, установленных законодательством в стране их постоянного проживания. В пресс-службе президента тогда поясняли, что в Белоруссии 99% случаев назначения таких пенсий приходится на военных пенсионеров, прибывших из России и Украины. Участие Белоруссии в соглашениях было признано нецелесообразным после выхода Украины и РФ из этих документов. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон… Документ принят в целях сохранения уровня и порядка пенсионного обеспечения военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность, после выхода Беларуси из соответствующих международных договоров", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно сообщению, законом определены единые условия и порядок пенсионного обеспечения в случаях оформления выезда для постоянного проживания за пределами Белоруссии или прибытия для этого в нашу страну. "Предусмотрено продолжение выплаты пенсий военным пенсионерам государств - участников международных договоров и членам их семей, пенсии которым в Беларуси назначены в период действия этих договоров. Военным пенсионерам, ранее уволенным со службы в СССР или в Беларуси, предоставляется право на назначение пенсии и продолжение им выплат при выезде для постоянного проживания за пределы страны", - говорится в сообщении. Кроме того, говорится там, законом вводятся дополнительные категории граждан, которым выплачиваются пенсии за шесть месяцев вперед с последующим прекращением ее выплаты.
https://ria.ru/20241001/pensiya-1975634712.html
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в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, снг
В мире, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, СНГ
Лукашенко утвердил порядок пенсионного обеспечения военных

Лукашенко подписал закон, сохраняющий порядок пенсионного обеспечения военных

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, сохраняющий порядок пенсионного обеспечения военных пенсионеров после выхода Минска из ряда международных договоров по этой теме в рамках СНГ, сообщила пресс-служба главы государства.
Лукашенко 21 декабря прошлого года подписал указ о выходе республики из трех международных договоров, регулирующих пенсионное обеспечение военных пенсионеров в рамках СНГ. Этими документами было предусмотрено, что пенсионное обеспечение военных пенсионеров, прибывших из стран Содружества независимо от их гражданства, осуществляется за счет бюджета государства, в котором они постоянно проживают, на условиях, по нормам и в порядке, установленных законодательством в стране их постоянного проживания.
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В пресс-службе президента тогда поясняли, что в Белоруссии 99% случаев назначения таких пенсий приходится на военных пенсионеров, прибывших из России и Украины. Участие Белоруссии в соглашениях было признано нецелесообразным после выхода Украины и РФ из этих документов.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон… Документ принят в целях сохранения уровня и порядка пенсионного обеспечения военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность, после выхода Беларуси из соответствующих международных договоров", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, законом определены единые условия и порядок пенсионного обеспечения в случаях оформления выезда для постоянного проживания за пределами Белоруссии или прибытия для этого в нашу страну. "Предусмотрено продолжение выплаты пенсий военным пенсионерам государств - участников международных договоров и членам их семей, пенсии которым в Беларуси назначены в период действия этих договоров. Военным пенсионерам, ранее уволенным со службы в СССР или в Беларуси, предоставляется право на назначение пенсии и продолжение им выплат при выезде для постоянного проживания за пределы страны", - говорится в сообщении.
Кроме того, говорится там, законом вводятся дополнительные категории граждан, которым выплачиваются пенсии за шесть месяцев вперед с последующим прекращением ее выплаты.
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