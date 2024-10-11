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Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании легкого самолета - РИА Новости, 11.10.2024
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19:23 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/lukashenko-1977677472.html
Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании легкого самолета
Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании легкого самолета - РИА Новости, 11.10.2024
Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании легкого самолета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и производстве двухдвигательного легкого самолета,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:23
2024-10-11T19:23
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и производстве двухдвигательного легкого самолета, сообщила пресс-служба главы государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей"", - говорится в сообщении. Отмечается, что инвестиционный проект по разработке 19-местного самолета "Освей" и организации его серийного производства на базе ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" реализуется в рамках комплексной межведомственной программы по сотрудничеству с Россией в области авиастроения. Соглашением, подписанным 15 апреля 2024 года, определяются основные вопросы организации, финансирования и реализации инвестпроекта, уполномоченные органы, права на результаты интеллектуальной деятельности, а также объем заказов на производство фюзеляжей и самолетов, размещаемых российской стороной в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". "Принятие закона позволяет создать в Беларуси условия для формирования собственной авиастроительной отрасли", - добавляется в тексте сообщения.
https://ria.ru/20240524/samolet-1948111739.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании легкого самолета

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании легкого самолета "Освей"

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и производстве двухдвигательного легкого самолета, сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестиционный проект по разработке 19-местного самолета "Освей" и организации его серийного производства на базе ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" реализуется в рамках комплексной межведомственной программы по сотрудничеству с Россией в области авиастроения.
Соглашением, подписанным 15 апреля 2024 года, определяются основные вопросы организации, финансирования и реализации инвестпроекта, уполномоченные органы, права на результаты интеллектуальной деятельности, а также объем заказов на производство фюзеляжей и самолетов, размещаемых российской стороной в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".
"Принятие закона позволяет создать в Беларуси условия для формирования собственной авиастроительной отрасли", - добавляется в тексте сообщения.
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