https://ria.ru/20241011/lukashenko-1977677472.html

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании легкого самолета

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании легкого самолета - РИА Новости, 11.10.2024

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании легкого самолета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и производстве двухдвигательного легкого самолета,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:23

2024-10-11T19:23

2024-10-11T19:23

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и производстве двухдвигательного легкого самолета, сообщила пресс-служба главы государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей"", - говорится в сообщении. Отмечается, что инвестиционный проект по разработке 19-местного самолета "Освей" и организации его серийного производства на базе ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" реализуется в рамках комплексной межведомственной программы по сотрудничеству с Россией в области авиастроения. Соглашением, подписанным 15 апреля 2024 года, определяются основные вопросы организации, финансирования и реализации инвестпроекта, уполномоченные органы, права на результаты интеллектуальной деятельности, а также объем заказов на производство фюзеляжей и самолетов, размещаемых российской стороной в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". "Принятие закона позволяет создать в Беларуси условия для формирования собственной авиастроительной отрасли", - добавляется в тексте сообщения.

https://ria.ru/20240524/samolet-1948111739.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко