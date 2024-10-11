https://ria.ru/20241011/livan-1977669800.html

Ливан выпустил около 100 ракет по северу Израиля

Ливан выпустил около 100 ракет по северу Израиля - РИА Новости, 11.10.2024

Ливан выпустил около 100 ракет по северу Израиля

Порядка 100 ракет были запущены из Ливана по северу Израиля менее чем за час, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:34

2024-10-11T18:34

2024-10-11T18:34

в мире

израиль

ливан

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975252979_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b16dfe6c8700d71c05c9dc803a5129e0.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Порядка 100 ракет были запущены из Ливана по северу Израиля менее чем за час, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в пятницу сирены воздушной тревоги прозвучали на обширной территории севера Израиля, включая весь регион Галилеи, район Хайфского залива и Изреельскую долину. "(В ходе двух залпов - ред.) было зафиксировано около 80... и 20 снарядов, выпущенных из Ливана по Израилю. Некоторые из снарядов были перехвачены. Были выявлены и упавшие снаряды", - говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241010/udar-1977482569.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024