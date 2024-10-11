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Ливан выпустил около 100 ракет по северу Израиля - РИА Новости, 11.10.2024
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18:34 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/livan-1977669800.html
Ливан выпустил около 100 ракет по северу Израиля
Ливан выпустил около 100 ракет по северу Израиля - РИА Новости, 11.10.2024
Ливан выпустил около 100 ракет по северу Израиля
Порядка 100 ракет были запущены из Ливана по северу Израиля менее чем за час, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:34
2024-10-11T18:34
в мире
израиль
ливан
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Порядка 100 ракет были запущены из Ливана по северу Израиля менее чем за час, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в пятницу сирены воздушной тревоги прозвучали на обширной территории севера Израиля, включая весь регион Галилеи, район Хайфского залива и Изреельскую долину. "(В ходе двух залпов - ред.) было зафиксировано около 80... и 20 снарядов, выпущенных из Ливана по Израилю. Некоторые из снарядов были перехвачены. Были выявлены и упавшие снаряды", - говорится в сообщении. Данных о пострадавших не поступало.
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в мире, израиль, ливан, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ливан выпустил около 100 ракет по северу Израиля

ЦАХАЛ: Ливан выпустил около 100 ракет по северу Израиля менее чем за час

© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана
Израильская система ПВО Железный купол перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Порядка 100 ракет были запущены из Ливана по северу Израиля менее чем за час, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее в пятницу сирены воздушной тревоги прозвучали на обширной территории севера Израиля, включая весь регион Галилеи, район Хайфского залива и Изреельскую долину.
"(В ходе двух залпов - ред.) было зафиксировано около 80... и 20 снарядов, выпущенных из Ливана по Израилю. Некоторые из снарядов были перехвачены. Были выявлены и упавшие снаряды", - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших не поступало.
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В миреИзраильЛиванАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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