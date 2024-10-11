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Двое ливанских военных погибли от израильского удара по блокпосту - РИА Новости, 11.10.2024
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17:40 11.10.2024 (обновлено: 17:56 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/livan-1977655679.html
Двое ливанских военных погибли от израильского удара по блокпосту
Двое ливанских военных погибли от израильского удара по блокпосту - РИА Новости, 11.10.2024
Двое ливанских военных погибли от израильского удара по блокпосту
Израильская армия атаковала блокпост ливанской армии в районе Кфара на юге страны, двое военнослужащих погибли, трое получили ранения, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:40
2024-10-11T17:56
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости. Израильская армия атаковала блокпост ливанской армии в районе Кфара на юге страны, двое военнослужащих погибли, трое получили ранения, говорится в заявлении министерства обороны Ливана в пятницу."Враждебный Израиль нанес удары по позиции армии Ливана в поселении Кафра, что привело к гибели двух военнослужащих и ранению трех", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Двое ливанских военных погибли от израильского удара по блокпосту

ЦАХАЛ атаковала блокпост ливанской армии в районе Кфара, двое военных погибли

© AP Photo / Bilal HusseinЛиванские военнослужащие
Ливанские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Ливанские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости. Израильская армия атаковала блокпост ливанской армии в районе Кфара на юге страны, двое военнослужащих погибли, трое получили ранения, говорится в заявлении министерства обороны Ливана в пятницу.
"Враждебный Израиль нанес удары по позиции армии Ливана в поселении Кафра, что привело к гибели двух военнослужащих и ранению трех", - написано в заявлении.
База Временных сил ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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