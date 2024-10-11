https://ria.ru/20241011/livan-1977655679.html

Двое ливанских военных погибли от израильского удара по блокпосту

Двое ливанских военных погибли от израильского удара по блокпосту - РИА Новости, 11.10.2024

Двое ливанских военных погибли от израильского удара по блокпосту

Израильская армия атаковала блокпост ливанской армии в районе Кфара на юге страны, двое военнослужащих погибли, трое получили ранения, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:40

2024-10-11T17:40

2024-10-11T17:56

в мире

ливан

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976118596_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_2bf8f58396f2c3a1b010e5107271da47.jpg

БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости. Израильская армия атаковала блокпост ливанской армии в районе Кфара на юге страны, двое военнослужащих погибли, трое получили ранения, говорится в заявлении министерства обороны Ливана в пятницу."Враждебный Израиль нанес удары по позиции армии Ливана в поселении Кафра, что привело к гибели двух военнослужащих и ранению трех", - написано в заявлении.

https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024