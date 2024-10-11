https://ria.ru/20241011/livan-1977637162.html

В Ливане двое миротворцев ООН получили ранения из-за взрывов

В Ливане двое миротворцев ООН получили ранения из-за взрывов - РИА Новости, 11.10.2024

В Ливане двое миротворцев ООН получили ранения из-за взрывов

Двое миротворцев временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) получили ранения в результате двух взрывов возле наблюдательной вышки штаба сил на границе с Израилем,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:29

2024-10-11T16:29

2024-10-11T16:29

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Двое миротворцев временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) получили ранения в результате двух взрывов возле наблюдательной вышки штаба сил на границе с Израилем, сообщил ЮНИФИЛ. "Сегодня утром штаб ЮНИФИЛ в Накуре пострадал от взрывов во второй раз за последние 48 часов. Двое миротворцев получили ранения после двух взрывов, произошедших вблизи наблюдательной вышки. Один раненый миротворец был доставлен в больницу в (городе - ред.) Тир, а второй находится на лечении в Накуре", - сообщил ЮНИФИЛ в своем Telegram-канале. В миссии также подчеркнули серьёзность происшествия, добавив, что любое преднамеренное нападение на миротворцев является грубым нарушением международного гуманитарного права и резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20241010/smi-1977387163.html

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в мире, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024