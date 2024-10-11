https://ria.ru/20241011/leopard-1977511257.html

Истощенного леопарда, выходящего к трассе в Приморье, отловят для лечения

Истощенного леопарда, выходящего к трассе в Приморье, отловят для лечения - РИА Новости, 11.10.2024

Истощенного леопарда, выходящего к трассе в Приморье, отловят для лечения

Охотнадзор отловит истощённого дальневосточного леопарда, которого уже несколько раз замечали у трассы в Уссурийском городском округе Приморья, сообщает нацпарк РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T07:57

2024-10-11T07:57

2024-10-11T10:21

уссурийский городской округ

приморский край

китай

фгбу "земля леопарда"

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Охотнадзор отловит истощённого дальневосточного леопарда, которого уже несколько раз замечали у трассы в Уссурийском городском округе Приморья, сообщает нацпарк "Земля леопарда". "Истощённый дальневосточный леопард замечен автолюбителями у трассы на юге Приморья. Сотрудники минприроды Приморского края при поддержке специалистов национального парка "Земля леопарда" предпримут меры для поиска и потенциального изъятия редкого животного из дикой природы для его спасения", - говорится в сообщении. За последние три месяца очевидцы несколько раз видели хищника у трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километрах от нацпарка "Земля леопарда", где находится ядро популяции этого вида. Раньше его физическое состояние, судя по видео местных жителей, было удовлетворительным, а поведение адекватным, сообщает нацпарк. Летом там были установлены фотоловушки, данные с которых подтверждали эту оценку. Но ученые получили новое видео, которое показало ухудшение состояния хищника: заметное снижение упитанности, тусклая и свалявшаяся шерсть, а также притупленные реакции на присутствие людей. "Судя по полученным материалам хищник находится в угнетённом физическом состоянии. Низкая упитанность, вероятно, обусловлена неспособностью эффективно охотиться либо недостаточной кормовой базой. Нельзя также исключать наличие инфекционного заболевания, которое могло привести к снижению массы тела и изменению в поведении. Мы обеспокоены состоянием леопарда и прилагаем все усилия, чтобы помочь ему", – приводятся в сообщении слова начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы. Запрос разрешения на изъятие леопарда из дикой природы подан в Росприроднадзор. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20241003/leopard-1976195727.html

https://ria.ru/20240411/leopard-1939250951.html

уссурийский городской округ

приморский край

китай

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Истощенный леопард вышел на трассу В Приморье заметили истощенного леопарда, который выходит на трассу, сообщил нацпарк "Земля леопарда". Специалисты опасаются, что хищник болен и не способен эффективно охотиться. Его планируют отловить для лечения. 2024-10-11T07:57 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

уссурийский городской округ, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество