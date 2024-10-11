https://ria.ru/20241011/leopard-1977511257.html
Истощенного леопарда, выходящего к трассе в Приморье, отловят для лечения
Истощенного леопарда, выходящего к трассе в Приморье, отловят для лечения - РИА Новости, 11.10.2024
Истощенного леопарда, выходящего к трассе в Приморье, отловят для лечения
Охотнадзор отловит истощённого дальневосточного леопарда, которого уже несколько раз замечали у трассы в Уссурийском городском округе Приморья, сообщает нацпарк РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T07:57
2024-10-11T07:57
2024-10-11T10:21
уссурийский городской округ
приморский край
китай
фгбу "земля леопарда"
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Охотнадзор отловит истощённого дальневосточного леопарда, которого уже несколько раз замечали у трассы в Уссурийском городском округе Приморья, сообщает нацпарк "Земля леопарда". "Истощённый дальневосточный леопард замечен автолюбителями у трассы на юге Приморья. Сотрудники минприроды Приморского края при поддержке специалистов национального парка "Земля леопарда" предпримут меры для поиска и потенциального изъятия редкого животного из дикой природы для его спасения", - говорится в сообщении. За последние три месяца очевидцы несколько раз видели хищника у трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километрах от нацпарка "Земля леопарда", где находится ядро популяции этого вида. Раньше его физическое состояние, судя по видео местных жителей, было удовлетворительным, а поведение адекватным, сообщает нацпарк. Летом там были установлены фотоловушки, данные с которых подтверждали эту оценку. Но ученые получили новое видео, которое показало ухудшение состояния хищника: заметное снижение упитанности, тусклая и свалявшаяся шерсть, а также притупленные реакции на присутствие людей. "Судя по полученным материалам хищник находится в угнетённом физическом состоянии. Низкая упитанность, вероятно, обусловлена неспособностью эффективно охотиться либо недостаточной кормовой базой. Нельзя также исключать наличие инфекционного заболевания, которое могло привести к снижению массы тела и изменению в поведении. Мы обеспокоены состоянием леопарда и прилагаем все усилия, чтобы помочь ему", – приводятся в сообщении слова начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы. Запрос разрешения на изъятие леопарда из дикой природы подан в Росприроднадзор. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20241003/leopard-1976195727.html
https://ria.ru/20240411/leopard-1939250951.html
уссурийский городской округ
приморский край
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977531559_85:0:1525:1080_1920x0_80_0_0_53e4d2d080d4042fcfcd3b85ce73bb80.jpg
Истощенный леопард вышел на трассу
В Приморье заметили истощенного леопарда, который выходит на трассу, сообщил нацпарк "Земля леопарда". Специалисты опасаются, что хищник болен и не способен эффективно охотиться. Его планируют отловить для лечения.
2024-10-11T07:57
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уссурийский городской округ, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
Уссурийский городской округ, Приморский край, Китай, ФГБУ "Земля леопарда", Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
Истощенного леопарда, выходящего к трассе в Приморье, отловят для лечения
Охотнадзор отловит истощенного дальневосточного леопарда у трассы в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости.
Охотнадзор отловит истощённого дальневосточного леопарда, которого уже несколько раз замечали у трассы в Уссурийском городском округе Приморья, сообщает нацпарк "Земля леопарда"
.
"Истощённый дальневосточный леопард замечен автолюбителями у трассы на юге Приморья. Сотрудники минприроды Приморского края при поддержке специалистов национального парка "Земля леопарда" предпримут меры для поиска и потенциального изъятия редкого животного из дикой природы для его спасения", - говорится в сообщении.
За последние три месяца очевидцы несколько раз видели хищника у трассы в Уссурийском городском округе, в десятках километрах от нацпарка "Земля леопарда", где находится ядро популяции этого вида. Раньше его физическое состояние, судя по видео местных жителей, было удовлетворительным, а поведение адекватным, сообщает нацпарк. Летом там были установлены фотоловушки, данные с которых подтверждали эту оценку.
Но ученые получили новое видео, которое показало ухудшение состояния хищника: заметное снижение упитанности, тусклая и свалявшаяся шерсть, а также притупленные реакции на присутствие людей.
«
"Судя по полученным материалам хищник находится в угнетённом физическом состоянии. Низкая упитанность, вероятно, обусловлена неспособностью эффективно охотиться либо недостаточной кормовой базой. Нельзя также исключать наличие инфекционного заболевания, которое могло привести к снижению массы тела и изменению в поведении. Мы обеспокоены состоянием леопарда и прилагаем все усилия, чтобы помочь ему", – приводятся в сообщении слова начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы.
Запрос разрешения на изъятие леопарда из дикой природы подан в Росприроднадзор.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.