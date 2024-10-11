https://ria.ru/20241011/lazareva-1977509712.html

Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск

Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск - РИА Новости, 11.10.2024

Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в России иноагентом) объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, указано в официальных РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T07:18

2024-10-11T07:18

2024-10-11T15:58

татьяна лазарева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:620:2049:1772_1920x0_80_0_0_207063e1f85acb1c664a47f4b1228618.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в России иноагентом) объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, указано в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Третьего июля 2024 года Лазарева* объявлена в международный розыск", — сказано в документах.Замоскворецкий райсуд заочно арестовал Лазареву* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.Как следует из картотеки, она обвиняется по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса. Ей грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо тюремный срок от пяти до семи лет.Ранее МВД России объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240917/lazareva-1973090288.html

https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия