https://ria.ru/20241011/lazareva-1977509712.html
Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск
Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск - РИА Новости, 11.10.2024
Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск
Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в России иноагентом) объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, указано в официальных РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T07:18
2024-10-11T07:18
2024-10-11T15:58
татьяна лазарева
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в России иноагентом) объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, указано в официальных судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Третьего июля 2024 года Лазарева* объявлена в международный розыск", — сказано в документах.Замоскворецкий райсуд заочно арестовал Лазареву* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.Как следует из картотеки, она обвиняется по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса. Ей грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо тюремный срок от пяти до семи лет.Ранее МВД России объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240917/lazareva-1973090288.html
https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html
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татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Татьяна Лазарева, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск
Лазареву объявили в международный розыск, ей грозит от пяти до семи лет