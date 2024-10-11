https://ria.ru/20241011/lavrov-1977520940.html

Ядерная деятельность Ирана находится под контролем, заявил Лавров

Ядерная деятельность Ирана находится под контролем, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2024

Ядерная деятельность Ирана находится под контролем, заявил Лавров

Россия исходит из оценок МАГАТЭ, которое не видит признаков того, чтобы Иран пытался перевести свою программу по развитию мирного атома в военное русло, но... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:30

2024-10-11T09:30

2024-10-11T09:44

в мире

иран

сергей лавров

магатэ

россия

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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт - РИА Новости. Россия исходит из оценок МАГАТЭ, которое не видит признаков того, чтобы Иран пытался перевести свою программу по развитию мирного атома в военное русло, но атака на иранские ядерные объекты станет серьёзной провокацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы предпочитаем руководствоваться фактами. Практически во всех странах есть политические деятели, парламентарии, которые высказывают позицию, не отражающую практическую стратегию и линию своих правительств", - сказал Лавров журналистам.По его словам, в том, что касается реального положения дел, МАГАТЭ, которое достаточно плотно контролирует ядерную программу Ирана, "не видит никаких признаков того, что Иран начал ядерную программу переводить в военное русло"."Такого рода доклады МАГАТЭ регулярно предоставляет совету управляющих. Мы исходим из этих профессиональных оценок. Но, конечно же, если будут реализованы планы или угрозы атаки на мирные ядерные объекты Исламской республики Иран, это будет очень серьёзная провокация", - сказал Лавров.

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в мире, иран, сергей лавров, магатэ, россия