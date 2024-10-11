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В Курске арестовали военных ВСУ, которые незаконно пересекли границу - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:33 11.10.2024 (обновлено: 17:46 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/kursk-1977653729.html
В Курске арестовали военных ВСУ, которые незаконно пересекли границу
В Курске арестовали военных ВСУ, которые незаконно пересекли границу - РИА Новости, 11.10.2024
В Курске арестовали военных ВСУ, которые незаконно пересекли границу
Суд в Курске арестовал девятерых военнослужащих ВСУ, которые незаконно пересекли госграницу и участвовали в боевых действиях в Курской области, сообщила... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:33
2024-10-11T17:46
специальная военная операция на украине
курск
вооруженные силы украины
курская область
украина
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РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Суд в Курске арестовал девятерых военнослужащих ВСУ, которые незаконно пересекли госграницу и участвовали в боевых действиях в Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона."Гражданам Украины, которые обоснованно подозреваются в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее пресс-служба сообщила, что в четверг в закрытых судебных заседаниях рассмотрены ходатайства об аресте в отношении двоих военнослужащих ВСУ. По мнению органов предварительного расследования, в августе в составе вооруженных формирований Украины они незаконно пересекли границу РФ и участвовали в боевых действиях на территории Курской области.Позднее появилось сообщение об аресте еще семерых военнослужащих ВСУ.Ходатайства рассматривались Ленинским районным судом Курска. Постановления могут быть обжалованы.
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курск, вооруженные силы украины, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Курск, Вооруженные силы Украины, Курская область, Украина
В Курске арестовали военных ВСУ, которые незаконно пересекли границу

В Курске арестовали девять военных ВСУ, которые участвовали в военных действиях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Суд в Курске арестовал девятерых военнослужащих ВСУ, которые незаконно пересекли госграницу и участвовали в боевых действиях в Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
"Гражданам Украины, которые обоснованно подозреваются в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее пресс-служба сообщила, что в четверг в закрытых судебных заседаниях рассмотрены ходатайства об аресте в отношении двоих военнослужащих ВСУ. По мнению органов предварительного расследования, в августе в составе вооруженных формирований Украины они незаконно пересекли границу РФ и участвовали в боевых действиях на территории Курской области.
Позднее появилось сообщение об аресте еще семерых военнослужащих ВСУ.
Ходатайства рассматривались Ленинским районным судом Курска. Постановления могут быть обжалованы.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскВооруженные силы УкраиныКурская областьУкраина
 
 
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