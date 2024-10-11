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Компания на Кубани планирует ускорить производство щебня по нацпроекту

Компания на Кубани планирует ускорить производство щебня по нацпроекту - РИА Новости, 11.10.2024

Компания на Кубани планирует ускорить производство щебня по нацпроекту

Дорожно-транспортная компания из Армавира планирует ускорить процесс производства щебня за счет внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:40

2024-10-11T23:40

2024-10-11T23:40

краснодарский край

армавир

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Дорожно-транспортная компания из Армавира планирует ускорить процесс производства щебня за счет внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации Краснодарского края. "Дорожно-транспортная компания из Армавира улучшает процесс производства щебня. Предприятие внедряет бережливые технологии при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта "Производительность труда", - говорится в сообщении. Уточняется, что эксперты регионального центра компетенций обучили представителей компании основам бережливых технологий. Пилотным потоком для внедрения улучшений стал процесс производства щебня на дробильно-сортировочном комплексе. Компания планирует сократить время протекания процесса и запасы в потоке, а также увеличить выработку. По данным администрации, компания занимается строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, выпускает инертные материалы, бетон и железобетонные изделия, бортовой камень и тротуарную плитку. Присоединиться к нацпроекту "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, туристическая индустрия, добавляют власти.

армавир

краснодарский край

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армавир, краснодарский край, экономика