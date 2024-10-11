https://ria.ru/20241011/kuban-1977564265.html
На Кубани нашли обломки упавшего объекта
На Кубани нашли обломки упавшего объекта - РИА Новости, 11.10.2024
На Кубани нашли обломки упавшего объекта
Обломки, предположительно, дрона найдены на берегу Краснодарского водохранилища, их обследуют специалисты, сообщили в администрации краевой столицы. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:17
2024-10-11T12:17
2024-10-11T12:29
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Обломки, предположительно, дрона найдены на берегу Краснодарского водохранилища, их обследуют специалисты, сообщили в администрации краевой столицы. "Сейчас на берегу Краснодарского водохранилища вблизи станицы Старокорсунской специалисты обследуют обломки упавшего объекта. Предположительно, это беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении. Власти просят не подходить к таким объектам и не фотографировать, напоминая об уголовной ответственности.
https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954424200.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани нашли обломки упавшего объекта
На берегу Краснодарского водохранилища нашли обломки, предположительно, дрона
КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Обломки, предположительно, дрона найдены на берегу Краснодарского водохранилища, их обследуют специалисты, сообщили в администрации краевой столицы.
"Сейчас на берегу Краснодарского водохранилища вблизи станицы Старокорсунской специалисты обследуют обломки упавшего объекта. Предположительно, это беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Власти просят не подходить к таким объектам и не фотографировать, напоминая об уголовной ответственности.