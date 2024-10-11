https://ria.ru/20241011/kuban-1977564265.html

На Кубани нашли обломки упавшего объекта

На Кубани нашли обломки упавшего объекта - РИА Новости, 11.10.2024

На Кубани нашли обломки упавшего объекта

Обломки, предположительно, дрона найдены на берегу Краснодарского водохранилища, их обследуют специалисты, сообщили в администрации краевой столицы. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:17

2024-10-11T12:17

2024-10-11T12:29

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Обломки, предположительно, дрона найдены на берегу Краснодарского водохранилища, их обследуют специалисты, сообщили в администрации краевой столицы. "Сейчас на берегу Краснодарского водохранилища вблизи станицы Старокорсунской специалисты обследуют обломки упавшего объекта. Предположительно, это беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении. Власти просят не подходить к таким объектам и не фотографировать, напоминая об уголовной ответственности.

https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954424200.html

краснодарский край

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край