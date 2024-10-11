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Из-за урагана "Милтон" на улицах Флориды появились крокодилы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2024
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18:19 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/krokodily-1977667359.html
Из-за урагана "Милтон" на улицах Флориды появились крокодилы, сообщили СМИ
Из-за урагана "Милтон" на улицах Флориды появились крокодилы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2024
Из-за урагана "Милтон" на улицах Флориды появились крокодилы, сообщили СМИ
Крокодилы, вытесненные из своей среды обитания ураганом "Милтон", появились на улицах и в домах Флориды в США, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:19
2024-10-11T18:19
в мире
флорида
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ураган "милтон" в сша
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Крокодилы, вытесненные из своей среды обитания ураганом "Милтон", появились на улицах и в домах Флориды в США, сообщает газета Wall Street Journal. Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. "Пока жители Флориды восстанавливаются после урагана "Милтон", на затопленных улицах, во дворах и даже в своих домах они сталкиваются с неожиданными гостями: покинувшими свои дома дикими животными. В четверг утром на видео попал крокодил, отдыхающий на крыльце дома в Тампе. Еще один набросился на колесо автомобиля, проезжавшего через затопленные воды в населенном пункте Норт-Форт-Майерс во время шторма", - говорится в сообщении. Как пишет газета, крокодилы чувствуют падение атмосферного давления перед приближением урагана. Газета сообщает со ссылкой на экспертов по дикой природе, что наводнение позволяет крокодилам свободно перемещаться, поэтому жителям штата стоит быть начеку и не трогать этих животных. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.
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в мире, флорида, сша, джо байден, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, США, Джо Байден, Ураган "Милтон" в США
Из-за урагана "Милтон" на улицах Флориды появились крокодилы, сообщили СМИ

WSJ: выгнанные ураганом "Милтон" крокодилы появились на улицах и в домах Флориды

© Кадр видео из соцсетейКрокодил в одном из домов после урагана "Милтон" во Флориде
Крокодил в одном из домов после урагана Милтон во Флориде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Крокодил в одном из домов после урагана "Милтон" во Флориде
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Крокодилы, вытесненные из своей среды обитания ураганом "Милтон", появились на улицах и в домах Флориды в США, сообщает газета Wall Street Journal.
Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.
"Пока жители Флориды восстанавливаются после урагана "Милтон", на затопленных улицах, во дворах и даже в своих домах они сталкиваются с неожиданными гостями: покинувшими свои дома дикими животными. В четверг утром на видео попал крокодил, отдыхающий на крыльце дома в Тампе. Еще один набросился на колесо автомобиля, проезжавшего через затопленные воды в населенном пункте Норт-Форт-Майерс во время шторма", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, крокодилы чувствуют падение атмосферного давления перед приближением урагана. Газета сообщает со ссылкой на экспертов по дикой природе, что наводнение позволяет крокодилам свободно перемещаться, поэтому жителям штата стоит быть начеку и не трогать этих животных.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.
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