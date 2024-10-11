https://ria.ru/20241011/korm-1977552755.html

Производить корма для домашних питомцев начнут в Тамбовской области

Производить корма для домашних питомцев начнут в Тамбовской области - РИА Новости, 11.10.2024

Производить корма для домашних питомцев начнут в Тамбовской области

В Тамбовской области в ближайшее время начнется строительство завода по выпуску кормов для домашних животных, сообщил глава региона Максим Егоров в интервью РИА РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:38

2024-10-11T11:38

2024-10-11T11:38

тамбовская область

максим егоров

корм

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Тамбовской области в ближайшее время начнется строительство завода по выпуску кормов для домашних животных, сообщил глава региона Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках 26-й Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень", которая проходит с 9 по 12 октября в Москве. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано главой региона Максимом Егоровым и генеральным директором предприятия "Пет Фуд Перспектива" Сергеем Пушкаревым. "Мы подписали соглашение о строительстве завода по выпуску продуктов питания для наших маленьких питомцев. Возможно, в будущем сможем выходить (с этой продукцией – прим. ред) и за границы Российской Федерации", – рассказал Егоров. Планируется, что объемы инвестиций в новое производство составят свыше двух миллиардов рублей. Новое предприятие обеспечит рабочими местами более 250 человек, а выход на производственную мощность запланирован на середину 2028 года. По словам Егорова, в Тамбовской области созданы комфортные условия для инвесторов и развития бизнеса в целом. А повышение инвестиционной привлекательности является частью стратегии развития региона, направленной на улучшение качества жизни людей. Агропромышленная выставка "Золотая осень-2024" проходит в Москве Тимирязев-центре с 9 по 12 октября. В ней принимает участие делегация Тамбовской области во главе с руководителем региона Максимом Егоровым. В состав делегации также вошли тамбовские аграрии, представители правительства региона, предприятий пищевой отрасли, банков, научных учреждений, Россельхознадзора, Россельхозцентра, Агрохимцентра.

https://ria.ru/20240925/kirsanov-1974709027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, корм