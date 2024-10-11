Рейтинг@Mail.ru
Более 30 спикеров выступят на конференции "Технологии Добра" - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 11.10.2024 (обновлено: 18:57 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/konferentsiya-1977673129.html
Более 30 спикеров выступят на конференции "Технологии Добра"
Более 30 спикеров выступят на конференции "Технологии Добра" - РИА Новости, 11.10.2024
Более 30 спикеров выступят на конференции "Технологии Добра"
Более 30 спикеров из крупных российских компаний и некоммерческих организаций, а также представители профильных министерств и ведомств примут участие в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:50
2024-10-11T18:57
сколково
совкомбанк
конференция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977670860_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7cd724c933da8bba5322fd99f0188c6.png
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 30 спикеров из крупных российских компаний и некоммерческих организаций, а также представители профильных министерств и ведомств примут участие в конференции "Технологии добра" (18+), посвященной современным вызовам и возможностям цифровых решений для некоммерческого сектора, сообщает пресс-служба "Совкомбанка", который выступает организатором мероприятия. Конференция пройдет 29 ноября в Технопарке "Сколково" и онлайн. Участие бесплатное. Регистрация по ссылке. "Социальные проекты формируют устойчивую базу для экономического роста, инноваций и развития страны. Вместе со “Сколково” мы соберем на одной площадке ключевых экспертов и обсудим необходимую поддержку таких инициатив. За год системной работы с 500 благотворительными фондами в проекте “Технологии добра” мы накопили экспертизу и готовы решать новые задачи некоммерческого сектора, давать быстрые советы и инструменты по волнующим вопросам", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Совкомбанка" Сергея Хотимского. В формате дискуссий, мастер-классов и практических сессий участники смогут обсудить подходы к цифровизации некоммерческого сектора, поиск ресурсов на внедрение цифровых решений и инструменты, доступные уже сейчас, а также обменяться идеями и экспертизой, договориться о новых партнерствах и определить, как технологии помогут НКО реализовывать социальные проекты, говорится в сообщении. Принять участие в конференции смогут руководители и сотрудники НКО, а также представители бизнеса и IT, заинтересованные в поддержке некоммерческого сектора, пояснили в пресс-службе. "“Совкомбанк” и “Сколково” — партнеры-основатели проекта федерального масштаба “Технологии добра”. Нам удалось найти особенный формат, сплав компетенций и единомышленников среди сильнейших ИТ-компаний для реализации нашей миссии — цифровизации сектора НКО и увеличения объема финансирования благополучателей. На предстоящей конференции “Технологии добра” в “Сколково” будут представлены решения по дальнейшему развитию технологий для НКО — мы в том числе расскажем о нашем новом направление Sk Филтех Хаб, которое объединяет компании, реализующие с помощью технологий социально значимые проекты", - приводятся в сообщении слова управляющего директора фонда "Сколково" Павла Новикова. Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneP2zuMSNpr
https://ria.ru/20240819/sovkombank-1967109266.html
https://ria.ru/20240921/kompanii-1973945876.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977670860_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ef3a7bc38b6cacd952bda9afbf169bf0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сколково, совкомбанк, конференция
Сколково, Совкомбанк, Конференция

Более 30 спикеров выступят на конференции "Технологии Добра"

© Пресс-служба "Совкомбанка"Более 30 спикеров выступят на конференции "Технологии Добра"
Более 30 спикеров выступят на конференции Технологии Добра - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Пресс-служба "Совкомбанка"
Более 30 спикеров выступят на конференции "Технологии Добра"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 30 спикеров из крупных российских компаний и некоммерческих организаций, а также представители профильных министерств и ведомств примут участие в конференции "Технологии добра" (18+), посвященной современным вызовам и возможностям цифровых решений для некоммерческого сектора, сообщает пресс-служба "Совкомбанка", который выступает организатором мероприятия.
Конференция пройдет 29 ноября в Технопарке "Сколково" и онлайн. Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.
Сделки с недвижимостью - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Совкомбанк" снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома
19 августа, 15:59
"Социальные проекты формируют устойчивую базу для экономического роста, инноваций и развития страны. Вместе со “Сколково” мы соберем на одной площадке ключевых экспертов и обсудим необходимую поддержку таких инициатив. За год системной работы с 500 благотворительными фондами в проекте “Технологии добра” мы накопили экспертизу и готовы решать новые задачи некоммерческого сектора, давать быстрые советы и инструменты по волнующим вопросам", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Совкомбанка" Сергея Хотимского.
В формате дискуссий, мастер-классов и практических сессий участники смогут обсудить подходы к цифровизации некоммерческого сектора, поиск ресурсов на внедрение цифровых решений и инструменты, доступные уже сейчас, а также обменяться идеями и экспертизой, договориться о новых партнерствах и определить, как технологии помогут НКО реализовывать социальные проекты, говорится в сообщении.
Принять участие в конференции смогут руководители и сотрудники НКО, а также представители бизнеса и IT, заинтересованные в поддержке некоммерческого сектора, пояснили в пресс-службе.
"“Совкомбанк” и “Сколково” — партнеры-основатели проекта федерального масштаба “Технологии добра”. Нам удалось найти особенный формат, сплав компетенций и единомышленников среди сильнейших ИТ-компаний для реализации нашей миссии — цифровизации сектора НКО и увеличения объема финансирования благополучателей. На предстоящей конференции “Технологии добра” в “Сколково” будут представлены решения по дальнейшему развитию технологий для НКО — мы в том числе расскажем о нашем новом направление Sk Филтех Хаб, которое объединяет компании, реализующие с помощью технологий социально значимые проекты", - приводятся в сообщении слова управляющего директора фонда "Сколково" Павла Новикова.
Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneP2zuMSNpr
Деловой квартал Сколково Парк - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В "Сколково" раскрыли число компаний, находящихся в состоянии кризиса
21 сентября, 03:09
 
СколковоСовкомбанкКонференция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала