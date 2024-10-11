https://ria.ru/20241011/konferentsiya-1977673129.html

Более 30 спикеров выступят на конференции "Технологии Добра"

Более 30 спикеров выступят на конференции "Технологии Добра" - РИА Новости, 11.10.2024

Более 30 спикеров выступят на конференции "Технологии Добра"

Более 30 спикеров из крупных российских компаний и некоммерческих организаций, а также представители профильных министерств и ведомств примут участие в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:50

2024-10-11T18:50

2024-10-11T18:57

сколково

совкомбанк

конференция

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 30 спикеров из крупных российских компаний и некоммерческих организаций, а также представители профильных министерств и ведомств примут участие в конференции "Технологии добра" (18+), посвященной современным вызовам и возможностям цифровых решений для некоммерческого сектора, сообщает пресс-служба "Совкомбанка", который выступает организатором мероприятия. Конференция пройдет 29 ноября в Технопарке "Сколково" и онлайн. Участие бесплатное. Регистрация по ссылке. "Социальные проекты формируют устойчивую базу для экономического роста, инноваций и развития страны. Вместе со “Сколково” мы соберем на одной площадке ключевых экспертов и обсудим необходимую поддержку таких инициатив. За год системной работы с 500 благотворительными фондами в проекте “Технологии добра” мы накопили экспертизу и готовы решать новые задачи некоммерческого сектора, давать быстрые советы и инструменты по волнующим вопросам", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Совкомбанка" Сергея Хотимского. В формате дискуссий, мастер-классов и практических сессий участники смогут обсудить подходы к цифровизации некоммерческого сектора, поиск ресурсов на внедрение цифровых решений и инструменты, доступные уже сейчас, а также обменяться идеями и экспертизой, договориться о новых партнерствах и определить, как технологии помогут НКО реализовывать социальные проекты, говорится в сообщении. Принять участие в конференции смогут руководители и сотрудники НКО, а также представители бизнеса и IT, заинтересованные в поддержке некоммерческого сектора, пояснили в пресс-службе. "“Совкомбанк” и “Сколково” — партнеры-основатели проекта федерального масштаба “Технологии добра”. Нам удалось найти особенный формат, сплав компетенций и единомышленников среди сильнейших ИТ-компаний для реализации нашей миссии — цифровизации сектора НКО и увеличения объема финансирования благополучателей. На предстоящей конференции “Технологии добра” в “Сколково” будут представлены решения по дальнейшему развитию технологий для НКО — мы в том числе расскажем о нашем новом направление Sk Филтех Хаб, которое объединяет компании, реализующие с помощью технологий социально значимые проекты", - приводятся в сообщении слова управляющего директора фонда "Сколково" Павла Новикова. Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneP2zuMSNpr

https://ria.ru/20240819/sovkombank-1967109266.html

https://ria.ru/20240921/kompanii-1973945876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сколково, совкомбанк, конференция