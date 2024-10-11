https://ria.ru/20241011/kompaniya-1977655343.html

В Финляндии рассказали, как российский бизнес спас местную госкомпанию

В Финляндии рассказали, как российский бизнес спас местную госкомпанию - РИА Новости, 11.10.2024

В Финляндии рассказали, как российский бизнес спас местную госкомпанию

Находящаяся в государственной собственности финская компания Finnvera избежала убытков благодаря российскому бизнесу, сообщает Yle со ссылкой на руководителя... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:38

2024-10-11T17:38

2024-10-11T23:34

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Находящаяся в государственной собственности финская компания Finnvera избежала убытков благодаря российскому бизнесу, сообщает Yle со ссылкой на руководителя направления по работе с крупными клиентами предприятия Юсси Хаарасилта."Обязательства были значительными: около миллиарда евро на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до 420 миллионов евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 миллионов. Погашение долгов произошло очень успешно", — заявил топ-менеджер.Он добавил, что российские компании погашают кредиты в быстром темпе.Как уточняет телерадиокомпания, Finnvera готовилась к возможным убыткам в размере минимум 250 миллионов евро из-за санкций.Finnvera — государственная финансовая компания, кредитующая крупные компании в сфере телекоммуникаций, лесной и судостроительной отраслях, большинство из которых так или иначе связаны с российскими властями.

https://ria.ru/20241007/finlyandiya-1976666749.html

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экономика, финляндия, в мире, россия