https://ria.ru/20241011/kompaniya-1977655343.html
В Финляндии рассказали, как российский бизнес спас местную госкомпанию
В Финляндии рассказали, как российский бизнес спас местную госкомпанию - РИА Новости, 11.10.2024
В Финляндии рассказали, как российский бизнес спас местную госкомпанию
Находящаяся в государственной собственности финская компания Finnvera избежала убытков благодаря российскому бизнесу, сообщает Yle со ссылкой на руководителя... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:38
2024-10-11T17:38
2024-10-11T23:34
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Находящаяся в государственной собственности финская компания Finnvera избежала убытков благодаря российскому бизнесу, сообщает Yle со ссылкой на руководителя направления по работе с крупными клиентами предприятия Юсси Хаарасилта."Обязательства были значительными: около миллиарда евро на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до 420 миллионов евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 миллионов. Погашение долгов произошло очень успешно", — заявил топ-менеджер.Он добавил, что российские компании погашают кредиты в быстром темпе.Как уточняет телерадиокомпания, Finnvera готовилась к возможным убыткам в размере минимум 250 миллионов евро из-за санкций.Finnvera — государственная финансовая компания, кредитующая крупные компании в сфере телекоммуникаций, лесной и судостроительной отраслях, большинство из которых так или иначе связаны с российскими властями.
https://ria.ru/20241007/finlyandiya-1976666749.html
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экономика, финляндия, в мире, россия
Экономика, Финляндия, В мире, Россия
В Финляндии рассказали, как российский бизнес спас местную госкомпанию
Российский бизнес спас финскую госкомпанию Finnvera от убытков в миллион евро
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Находящаяся в государственной собственности финская компания Finnvera избежала убытков благодаря российскому бизнесу, сообщает Yle со ссылкой на руководителя направления по работе с крупными клиентами предприятия Юсси Хаарасилта.
"Обязательства были значительными: около миллиарда евро на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до 420 миллионов евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 миллионов. Погашение долгов произошло очень успешно", — заявил топ-менеджер.
Он добавил, что российские компании погашают кредиты в быстром темпе.
Как уточняет телерадиокомпания, Finnvera готовилась к возможным убыткам в размере минимум 250 миллионов евро из-за санкций.
Finnvera — государственная финансовая компания, кредитующая крупные компании в сфере телекоммуникаций, лесной и судостроительной отраслях, большинство из которых так или иначе связаны с российскими властями.