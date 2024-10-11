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Завершилось совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР - РИА Новости, 11.10.2024
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09:52 11.10.2024 (обновлено: 13:09 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/knr-1977524371.html
Завершилось совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР
Завершилось совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР - РИА Новости, 11.10.2024
Завершилось совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР
Завершилось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:52
2024-10-11T13:09
россия
китай
тихий океан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Завершилось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "В период с 20 сентября по 10 октября 2024 г. состоялось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран Российской Федерации и Китайской Народной Республики в северной части Тихого океана", - говорится в сообщении. Отмечается, что российско-китайская морская группа, состоящая из пограничных сторожевых кораблей "Петропавловск-Камчатский" и "Анадырь", а также двух патрульных судов береговой охраны КНР "Мэйшань" и "Сюшань", пересекла Японское море и вошла в зону действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана. Затем группа продолжила движение в акваторию Берингова моря и вышла в Чукотское море. В ходе патрулирования были проведены тренировки по выявлению и пресечению угроз безопасности, по связи и спасению на воде, что продемонстрировало высокий уровень подготовки экипажей. Это совместное патрулирование стало частью плана сотрудничества между Пограничной службой ФСБ России и береговой охраной КНР на 2024–2026 годы, направленного на укрепление безопасности и добрососедских отношений, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241009/ssha-1977282978.html
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китай
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Совместное патрулирование служб береговой охраны РФ и Китая
Кадры совместного патрулирования служб береговой охраны РФ и Китая.
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россия, китай, тихий океан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Китай, Тихий океан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Завершилось совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР

Россия и КНР провели патрулирование кораблей береговых охран в Тихом океане

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Завершилось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"В период с 20 сентября по 10 октября 2024 г. состоялось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран Российской Федерации и Китайской Народной Республики в северной части Тихого океана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российско-китайская морская группа, состоящая из пограничных сторожевых кораблей "Петропавловск-Камчатский" и "Анадырь", а также двух патрульных судов береговой охраны КНР "Мэйшань" и "Сюшань", пересекла Японское море и вошла в зону действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана. Затем группа продолжила движение в акваторию Берингова моря и вышла в Чукотское море.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкПервое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана
Первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана
В ходе патрулирования были проведены тренировки по выявлению и пресечению угроз безопасности, по связи и спасению на воде, что продемонстрировало высокий уровень подготовки экипажей. Это совместное патрулирование стало частью плана сотрудничества между Пограничной службой ФСБ России и береговой охраной КНР на 2024–2026 годы, направленного на укрепление безопасности и добрососедских отношений, добавили в ведомстве.
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