Завершилось совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР
Россия и КНР провели патрулирование кораблей береговых охран в Тихом океане
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Завершилось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"В период с 20 сентября по 10 октября 2024 г. состоялось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран Российской Федерации и Китайской Народной Республики в северной части Тихого океана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российско-китайская морская группа, состоящая из пограничных сторожевых кораблей "Петропавловск-Камчатский" и "Анадырь", а также двух патрульных судов береговой охраны КНР "Мэйшань" и "Сюшань", пересекла Японское море и вошла в зону действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана. Затем группа продолжила движение в акваторию Берингова моря и вышла в Чукотское море.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкПервое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана
Первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана
В ходе патрулирования были проведены тренировки по выявлению и пресечению угроз безопасности, по связи и спасению на воде, что продемонстрировало высокий уровень подготовки экипажей. Это совместное патрулирование стало частью плана сотрудничества между Пограничной службой ФСБ России и береговой охраной КНР на 2024–2026 годы, направленного на укрепление безопасности и добрососедских отношений, добавили в ведомстве.