https://ria.ru/20241011/knr-1977524371.html

Завершилось совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР

Завершилось совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР - РИА Новости, 11.10.2024

Завершилось совместное патрулирование кораблей береговых охран России и КНР

Завершилось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:52

2024-10-11T09:52

2024-10-11T13:09

россия

китай

тихий океан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Завершилось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран России и Китая в северной части Тихого океана, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "В период с 20 сентября по 10 октября 2024 г. состоялось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран Российской Федерации и Китайской Народной Республики в северной части Тихого океана", - говорится в сообщении. Отмечается, что российско-китайская морская группа, состоящая из пограничных сторожевых кораблей "Петропавловск-Камчатский" и "Анадырь", а также двух патрульных судов береговой охраны КНР "Мэйшань" и "Сюшань", пересекла Японское море и вошла в зону действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана. Затем группа продолжила движение в акваторию Берингова моря и вышла в Чукотское море. В ходе патрулирования были проведены тренировки по выявлению и пресечению угроз безопасности, по связи и спасению на воде, что продемонстрировало высокий уровень подготовки экипажей. Это совместное патрулирование стало частью плана сотрудничества между Пограничной службой ФСБ России и береговой охраной КНР на 2024–2026 годы, направленного на укрепление безопасности и добрососедских отношений, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241009/ssha-1977282978.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Совместное патрулирование служб береговой охраны РФ и Китая Кадры совместного патрулирования служб береговой охраны РФ и Китая. 2024-10-11T09:52 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, китай, тихий океан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)