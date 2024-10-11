https://ria.ru/20241011/klesch-1977690779.html

В Госдуме Зеленского назвали "впившимся клещом"

В Госдуме Зеленского назвали "впившимся клещом" - РИА Новости, 11.10.2024

В Госдуме Зеленского назвали "впившимся клещом"

Владимир Зеленский будет упираться всеми ногами и руками, как "впившийся клещ", если его захотят отстранить от власти, ему там комфортно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:25

2024-10-11T22:25

2024-10-11T22:25

украина

владимир зеленский

алексей журавлев

госдума рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский будет упираться всеми ногами и руками, как "впившийся клещ", если его захотят отстранить от власти, ему там комфортно, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Мысль о том, чтобы его (Зеленского - ред.) заменить, наверняка уже посещала лучшие западные умы, уставшие от вечного "дай" и "вы мне должны", звучащего из Киева. Только вот Зеленский будет упираться всеми ногами и руками, как "впившийся клещ", если его все-таки захотят отстранить от власти. Ему там хорошо и комфортно, смерти украинцев конвертируются в личное богатство, а военные ботинки с подкладками позволяют выглядеть выше всех остальных", - сказал Журавлев РИА Новости. По его мнению, на Западе многие из тех, кто способствовал появлению Зеленского на политическом небосклоне, уже тысячу раз об этом пожалели. "Он (Зеленский - ред.) совершенно недоговороспособен, и, возомнив себя пупом земли, вполне может сейчас и укусить тех, кто его кормит. Ему все никак не верится, что век его закончен, и к Украине, особенно, когда она все время ожидаемо проигрывает на поле боя, повсюду гаснет интерес", - добавил парламентарий. Журавлев предположил, что Зеленскому, скорее всего, уготована западными спецслужбами вовсе не спокойная старость на Лазурном берегу. "Проще и эффективнее организовать заговор его же собственных военных, которые уже Зеленского ненавидят, и гарантировано избавиться от него навсегда", - заключил депутат.

https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977553275.html

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украина, владимир зеленский, алексей журавлев , госдума рф