https://ria.ru/20241011/kitay-1977554230.html

Национальный музей Китая представит в Москве выставку об истории кухни

Национальный музей Китая представит в Москве выставку об истории кухни - РИА Новости, 11.10.2024

Национальный музей Китая представит в Москве выставку об истории кухни

Национальный музей Китая представит в Музеях Московского Кремля выставку "История еды в Древнем Китае" 11 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:44

2024-10-11T11:44

2024-10-11T11:51

москва

китай

россия

владимир путин

елена гагарина

культура

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Национальный музей Китая представит в Музеях Московского Кремля выставку "История еды в Древнем Китае" 11 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости генеральный директор музеев Елена Гагарина."Национальный музей Китая привезет к нам выставку о китайской еде, о китайских традициях приема пищи и ее приготовления в апреле следующего года", - сказала собеседница агентства.Гагарина отметила, что выставка расскажет с помощью археологических предметов, как формировались национальные кухни в Китае. "На ней будут представлены предметы императорского обихода, начиная с периода Мин, XVI - начало XVII веков, и заканчивая XIX веком. Там также будут предметы, которые были найдены в гробницах", - сказала она."Китай - это огромная страна. На протяжении длительной истории ее существования там сложилось много национальных кухонь", - подчеркнула Гагарина.Экспозиция приурочена к Годам культуры России и Китая. Она будет открыта для посетителей до 17 августа 2025 года.В начале января президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годов культуры России и Китая в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры.

https://ria.ru/20241002/diplomatiya-1975511197.html

https://ria.ru/20240904/vdnh-1970444553.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, китай, россия, владимир путин, елена гагарина, культура