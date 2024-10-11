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Национальный музей Китая представит в Москве выставку об истории кухни - РИА Новости, 11.10.2024
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11:44 11.10.2024 (обновлено: 11:51 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/kitay-1977554230.html
Национальный музей Китая представит в Москве выставку об истории кухни
Национальный музей Китая представит в Москве выставку об истории кухни - РИА Новости, 11.10.2024
Национальный музей Китая представит в Москве выставку об истории кухни
Национальный музей Китая представит в Музеях Московского Кремля выставку "История еды в Древнем Китае" 11 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:44
2024-10-11T11:51
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китай
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владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Национальный музей Китая представит в Музеях Московского Кремля выставку "История еды в Древнем Китае" 11 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости генеральный директор музеев Елена Гагарина."Национальный музей Китая привезет к нам выставку о китайской еде, о китайских традициях приема пищи и ее приготовления в апреле следующего года", - сказала собеседница агентства.Гагарина отметила, что выставка расскажет с помощью археологических предметов, как формировались национальные кухни в Китае. "На ней будут представлены предметы императорского обихода, начиная с периода Мин, XVI - начало XVII веков, и заканчивая XIX веком. Там также будут предметы, которые были найдены в гробницах", - сказала она."Китай - это огромная страна. На протяжении длительной истории ее существования там сложилось много национальных кухонь", - подчеркнула Гагарина.Экспозиция приурочена к Годам культуры России и Китая. Она будет открыта для посетителей до 17 августа 2025 года.В начале января президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годов культуры России и Китая в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры.
https://ria.ru/20241002/diplomatiya-1975511197.html
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москва, китай, россия, владимир путин, елена гагарина, культура
Москва, Китай, Россия, Владимир Путин, Елена Гагарина, Культура
Национальный музей Китая представит в Москве выставку об истории кухни

Национальный музей Китая представит в Москве выставку о своей кухни в 2025 году

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкДевушки покупают еду на улице в Ухане
Девушки покупают еду на улице в Ухане - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Девушки покупают еду на улице в Ухане. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Национальный музей Китая представит в Музеях Московского Кремля выставку "История еды в Древнем Китае" 11 апреля 2025 года, сообщила РИА Новости генеральный директор музеев Елена Гагарина.
"Национальный музей Китая привезет к нам выставку о китайской еде, о китайских традициях приема пищи и ее приготовления в апреле следующего года", - сказала собеседница агентства.
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Гагарина отметила, что выставка расскажет с помощью археологических предметов, как формировались национальные кухни в Китае. "На ней будут представлены предметы императорского обихода, начиная с периода Мин, XVI - начало XVII веков, и заканчивая XIX веком. Там также будут предметы, которые были найдены в гробницах", - сказала она.
"Китай - это огромная страна. На протяжении длительной истории ее существования там сложилось много национальных кухонь", - подчеркнула Гагарина.
Экспозиция приурочена к Годам культуры России и Китая. Она будет открыта для посетителей до 17 августа 2025 года.
В начале января президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годов культуры России и Китая в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры.
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