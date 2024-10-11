https://ria.ru/20241011/kimdotkom-1977692759.html
Немецкий бизнесмен устроил неожиданный опрос о Путине
Немецкий бизнесмен устроил неожиданный опрос о Путине - РИА Новости, 11.10.2024
Немецкий бизнесмен устроил неожиданный опрос о Путине
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, поинтересовался у своих подписчиков в соцсети X, считают ли они, что... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:59
2024-10-11T22:59
2024-10-11T23:31
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245577_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_4880a3ca68842529e8b3960df774bfe9.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, поинтересовался у своих подписчиков в соцсети X, считают ли они, что Владимир Путин победил бы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. "Обошел бы Путин Зеленского на президентских выборах на Украине?" — написал Дотком. Опрос, опубликованный в его профиле, предполагает два варианта ответа: "да" либо "нет". В 22:17 мск, спустя 20 минут после публикации, опрос прошли более 3,7 тысячи человек. За то, что Путин одержал бы победу на президентских выборах на Украине, если бы его соперником был Зеленский, высказались 84,3% респондентов. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20241011/klesch-1977690779.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245577_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_02825e91fb873e094c25b7ecb251b705.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, megaupload
В мире, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Megaupload
Немецкий бизнесмен устроил неожиданный опрос о Путине
Ким Дотком спросил у подписчиков в X, победил бы Путин на выборах на Украине
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком
, поинтересовался у своих подписчиков в соцсети X, считают ли они, что Владимир Путин победил бы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.
«
"Обошел бы Путин Зеленского на президентских выборах на Украине
?" — написал Дотком.
Опрос, опубликованный в его профиле, предполагает два варианта ответа: "да" либо "нет".
В 22:17 мск, спустя 20 минут после публикации, опрос прошли более 3,7 тысячи человек. За то, что Путин одержал бы победу на президентских выборах на Украине, если бы его соперником был Зеленский, высказались 84,3% респондентов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".