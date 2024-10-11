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Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам - РИА Новости, 11.10.2024
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10:55 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/khimki-1977537663.html
Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам
Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам - РИА Новости, 11.10.2024
Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам
Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта шести юным жителям; в торжественной обстановке ребята также получили Конституцию Российской Федерации и... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:55
2024-10-11T10:55
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта шести юным жителям; в торжественной обстановке ребята также получили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Дорогие ребята! Самое главное для вас сейчас — учеба и выбор дальнейшего пути. Стремитесь к лучшему, тянитесь к знаниям и достигайте новых высот, будьте достойными гражданами нашей великой страны. Именно вы — наше будущее, будущее России", — цитируют в пресс-службе слова Волошина. Поздравили ребят также председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и родители. "Горжусь тем, что я гражданин такой великой страны — России. Химки — это город, где я вырос. Этот город для меня родной", — приводятся в сообщении слова химчанина Никиты Колесникова. Всего с начала года в Химках паспорта получили уже десятки юных химчан, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241008/khimki-1976950283.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ХимкиДмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам
Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта шести юным жителям; в торжественной обстановке ребята также получили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Дорогие ребята! Самое главное для вас сейчас — учеба и выбор дальнейшего пути. Стремитесь к лучшему, тянитесь к знаниям и достигайте новых высот, будьте достойными гражданами нашей великой страны. Именно вы — наше будущее, будущее России", — цитируют в пресс-службе слова Волошина.
Поздравили ребят также председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и родители.
"Горжусь тем, что я гражданин такой великой страны — России. Химки — это город, где я вырос. Этот город для меня родной", — приводятся в сообщении слова химчанина Никиты Колесникова.
Всего с начала года в Химках паспорта получили уже десятки юных химчан, напомнили в пресс-службе.
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Химки (городской округ в Московской области)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
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