https://ria.ru/20241011/khimki-1977537663.html

Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам

Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам - РИА Новости, 11.10.2024

Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам

Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта шести юным жителям; в торжественной обстановке ребята также получили Конституцию Российской Федерации и... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:55

2024-10-11T10:55

2024-10-11T10:55

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта шести юным жителям; в торжественной обстановке ребята также получили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Дорогие ребята! Самое главное для вас сейчас — учеба и выбор дальнейшего пути. Стремитесь к лучшему, тянитесь к знаниям и достигайте новых высот, будьте достойными гражданами нашей великой страны. Именно вы — наше будущее, будущее России", — цитируют в пресс-службе слова Волошина. Поздравили ребят также председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и родители. "Горжусь тем, что я гражданин такой великой страны — России. Химки — это город, где я вырос. Этот город для меня родной", — приводятся в сообщении слова химчанина Никиты Колесникова. Всего с начала года в Химках паспорта получили уже десятки юных химчан, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241008/khimki-1976950283.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)