https://ria.ru/20241011/khimki-1977537663.html
Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам
Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам - РИА Новости, 11.10.2024
Дмитрий Волошин вручил паспорта юным химчанам
Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта шести юным жителям; в торжественной обстановке ребята также получили Конституцию Российской Федерации и... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:55
2024-10-11T10:55
2024-10-11T10:55
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977538699_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_97c57c8d5a0a94906cca35ebcf97bc97.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта шести юным жителям; в торжественной обстановке ребята также получили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Дорогие ребята! Самое главное для вас сейчас — учеба и выбор дальнейшего пути. Стремитесь к лучшему, тянитесь к знаниям и достигайте новых высот, будьте достойными гражданами нашей великой страны. Именно вы — наше будущее, будущее России", — цитируют в пресс-службе слова Волошина. Поздравили ребят также председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и родители. "Горжусь тем, что я гражданин такой великой страны — России. Химки — это город, где я вырос. Этот город для меня родной", — приводятся в сообщении слова химчанина Никиты Колесникова. Всего с начала года в Химках паспорта получили уже десятки юных химчан, напомнили в пресс-службе.
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химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта шести юным жителям; в торжественной обстановке ребята также получили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Дорогие ребята! Самое главное для вас сейчас — учеба и выбор дальнейшего пути. Стремитесь к лучшему, тянитесь к знаниям и достигайте новых высот, будьте достойными гражданами нашей великой страны. Именно вы — наше будущее, будущее России", — цитируют в пресс-службе слова Волошина.
Поздравили ребят также председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и родители.
"Горжусь тем, что я гражданин такой великой страны — России
. Химки — это город, где я вырос. Этот город для меня родной", — приводятся в сообщении слова химчанина Никиты Колесникова.
Всего с начала года в Химках паспорта получили уже десятки юных химчан, напомнили в пресс-службе.