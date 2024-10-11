https://ria.ru/20241011/kherson-1977625483.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 11.10.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы вновь раздались в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:40
2024-10-11T15:40
2024-10-11T15:40
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее это же СМИ сообщало о серии взрывов в городе. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Официальной информации о взрывах не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 15.33 мск звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241002/vsu-1976037709.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
"Общественное": в Херсоне вновь раздались взрывы