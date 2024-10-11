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Украинский хакер нанес ущерб компаниям из Европы, США и Канады
Украинский хакер нанес ущерб компаниям из Европы, США и Канады - РИА Новости, 11.10.2024
Украинский хакер нанес ущерб компаниям из Европы, США и Канады
Украинский хакер нанес ущерб компаниям из Европы, США и Канады на 73 миллиона долларов, его будут судить на Украине, сообщили в пятницу в украинской полиции. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:48
2024-10-11T18:48
2024-10-11T18:48
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинский хакер нанес ущерб компаниям из Европы, США и Канады на 73 миллиона долларов, его будут судить на Украине, сообщили в пятницу в украинской полиции. "Более трех миллиардов гривен (73 миллиона долларов - ред.) убытков странам Европы и Северной Америки: на Украине будут судить участника международной хакерской группировки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции. Как сообщили украинские правоохранители, злоумышленник действовал в составе группы, которая атаковала промышленные предприятия во Франции, Германии, США, Норвегии, Нидерландах и Канаде, используя вирусы-шифровальщики. После взлома учетных записей сотрудников хакеры похищали информацию и зашифровывали компьютеры, после чего требовали выкуп в криптовалюте.
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в мире, европа, сша, канада, происшествия
В мире, Европа, США, Канада, Происшествия
Украинский хакер нанес ущерб компаниям из Европы, США и Канады
Украинский хакер нанес ущерб иностранным компаниям на 73 миллиона долларов