https://ria.ru/20241011/katyusha-1977690221.html

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 47 килограммов

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 47 килограммов - РИА Новости, 11.10.2024

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже 47 килограммов

Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, весит уже 47 килограммов, следует из видео, опубликованного генеральным директором столичного зоосада... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:18

2024-10-11T22:18

2024-10-11T22:18

россия

светлана акулова

панда катюша

московский зоопарк

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, весит уже 47 килограммов, следует из видео, опубликованного генеральным директором столичного зоосада Светланой Акуловой. "Морковка теперь наконец-то заслуженно заняла свое место на тренинге, как поощрение! А за что? За то, что Катюша показала вам свой вес!" - написала Акулова в своем Telegram-канале. На кадрах, опубликованных гендиректором, видно, как панда сидит на весах и ест выданную сотрудниками зоопарка морковку. Вес Катюши в этот момент отобразился на весах, он составил 47 килограммов. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20240826/katyusha-1968593040.html

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россия, светлана акулова, панда катюша, московский зоопарк