https://ria.ru/20241011/kanada-1977676555.html
Канада предоставит Украине кредит на 290 миллионов долларов
Канада предоставит Украине кредит на 290 миллионов долларов - РИА Новости, 11.10.2024
Канада предоставит Украине кредит на 290 миллионов долларов
Правительство Канады предоставит Украине дополнительный кредит на 290, 5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:14
2024-10-11T19:14
2024-10-11T19:14
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство Канады предоставит Украине дополнительный кредит на 290, 5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, сообщили в пятницу в украинском кабмине. "Сегодня подписано соглашение с правительством Канады по дополнительному кредиту в размере 400 миллионов канадских долларов (290, 5 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в "Правительственном портале". Из сообщения следует, что финансирование будет направлено на обеспечение приоритетных расходов государственного бюджета Украины. В целом прямая бюджетная поддержка от Канады с февраля 2022 года составляет более 5 миллиардов долларов, уточнили в кабмине. По данным украинского минфина, дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка составляет 1,5% годовых, льготный период - 4,5 года со дня поступления средств.
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экономика, канада, украина
Экономика, Канада, Украина
Канада предоставит Украине кредит на 290 миллионов долларов
Кабмин Украины: Канада предоставит Украине кредит на 290, 5 миллиона долларов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство Канады предоставит Украине дополнительный кредит на 290, 5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, сообщили в пятницу в украинском кабмине.
"Сегодня подписано соглашение с правительством Канады по дополнительному кредиту в размере 400 миллионов канадских долларов (290, 5 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в "Правительственном портале".
Из сообщения следует, что финансирование будет направлено на обеспечение приоритетных расходов государственного бюджета Украины. В целом прямая бюджетная поддержка от Канады с февраля 2022 года составляет более 5 миллиардов долларов, уточнили в кабмине.
По данным украинского минфина, дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка составляет 1,5% годовых, льготный период - 4,5 года со дня поступления средств.