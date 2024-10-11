https://ria.ru/20241011/kanada-1977676555.html

Канада предоставит Украине кредит на 290 миллионов долларов

Канада предоставит Украине кредит на 290 миллионов долларов - РИА Новости, 11.10.2024

Канада предоставит Украине кредит на 290 миллионов долларов

Правительство Канады предоставит Украине дополнительный кредит на 290, 5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:14

2024-10-11T19:14

2024-10-11T19:14

экономика

канада

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство Канады предоставит Украине дополнительный кредит на 290, 5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, сообщили в пятницу в украинском кабмине. "Сегодня подписано соглашение с правительством Канады по дополнительному кредиту в размере 400 миллионов канадских долларов (290, 5 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в "Правительственном портале". Из сообщения следует, что финансирование будет направлено на обеспечение приоритетных расходов государственного бюджета Украины. В целом прямая бюджетная поддержка от Канады с февраля 2022 года составляет более 5 миллиардов долларов, уточнили в кабмине. По данным украинского минфина, дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка составляет 1,5% годовых, льготный период - 4,5 года со дня поступления средств.

https://ria.ru/20241011/khaker-1977672786.html

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, канада, украина