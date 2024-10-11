https://ria.ru/20241011/izrail-1977690998.html
При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек
При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек - РИА Новости, 11.10.2024
При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек
Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после израильского удара по городу Джебалия на севере сектора Газа, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:30
2024-10-11T22:30
2024-10-11T22:30
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939901856_0:146:2970:1817_1920x0_80_0_0_c19d5731279ca22f60dcbe0ddc435a8f.jpg
КАИР, 11 окт - РИА Новости. Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после израильского удара по городу Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. "Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после сионистского (израильского – ред.) обстрела Джебалии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20241011/konflikt-1915630213.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939901856_330:0:2970:1980_1920x0_80_0_0_1f89480b084ab2f4f541c00e71245ea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек
Al Aqsa: при ударе Израиля по Джебалии на севере Газы погибли более 20 человек