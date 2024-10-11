https://ria.ru/20241011/izrail-1977690998.html

При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек

При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек - РИА Новости, 11.10.2024

При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после израильского удара по городу Джебалия на севере сектора Газа, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:30

2024-10-11T22:30

2024-10-11T22:30

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после израильского удара по городу Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. "Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после сионистского (израильского – ред.) обстрела Джебалии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20241011/konflikt-1915630213.html

сектор газа

израиль

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль