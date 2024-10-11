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При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек - РИА Новости, 11.10.2024
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22:30 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/izrail-1977690998.html
При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек
При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек - РИА Новости, 11.10.2024
При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек
Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после израильского удара по городу Джебалия на севере сектора Газа, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:30
2024-10-11T22:30
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после израильского удара по городу Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. "Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после сионистского (израильского – ред.) обстрела Джебалии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20241011/konflikt-1915630213.html
сектор газа
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
При израильском ударе по Джебалии в Газе погибли более 20 человек

Al Aqsa: при ударе Израиля по Джебалии на севере Газы погибли более 20 человек

© AP Photo / Mahmoud IssaДым на месте израильского авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа
Дым на месте израильского авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Mahmoud Issa
Дым на месте израильского авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после израильского удара по городу Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
«
"Более 20 человек погибли, десятки пострадали и считаются пропавшими без вести после сионистского (израильского – ред.) обстрела Джебалии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраиль
 
 
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