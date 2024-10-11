Израиль не смог решить, как ответить на ракетную атаку Ирана
12-й канал: правительство Израиля не смогло прийти к решению, как ответить Ирану
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля не смог определиться, как ответить Ирану на ракетную атаку, совершенную в начале октября, передает 12-й канал израильского телевидения.
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"Кабинет министров по вопросам безопасности собрался в четверг и дискутировал на протяжении четырех часов, в ходе обсуждений политики также затронули вопрос об ответной атаке на Иран, но никакого решения принято не было", — говорится в сообщении.
Как уточняется, чиновники должны были уполномочить премьера страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта принять решение об ответе Тегерану. Тем не менее по неизвестным причинам они этого не сделали.
При этом подчеркивается, что председатель правительства не готов согласовать поездку главы военного ведомства в США для оценки ситуации на Ближнем Востоке с американскими коллегами, пока не примут окончательное решение об ответе Ирану.
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
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