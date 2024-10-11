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Израиль не смог решить, как ответить на ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 11.10.2024
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14:16 11.10.2024 (обновлено: 15:02 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html
Израиль не смог решить, как ответить на ракетную атаку Ирана
Израиль не смог решить, как ответить на ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 11.10.2024
Израиль не смог решить, как ответить на ракетную атаку Ирана
Военно-политический кабинет Израиля не смог определиться, как ответить Ирану на ракетную атаку, совершенную в начале октября, передает 12-й канал израильского... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:16
2024-10-11T15:02
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля не смог определиться, как ответить Ирану на ракетную атаку, совершенную в начале октября, передает 12-й канал израильского телевидения. "Кабинет министров по вопросам безопасности собрался в четверг и дискутировал на протяжении четырех часов, в ходе обсуждений политики также затронули вопрос об ответной атаке на Иран, но никакого решения принято не было", — говорится в сообщении. Как уточняется, чиновники должны были уполномочить премьера страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта принять решение об ответе Тегерану. Тем не менее по неизвестным причинам они этого не сделали. При этом подчеркивается, что председатель правительства не готов согласовать поездку главы военного ведомства в США для оценки ситуации на Ближнем Востоке с американскими коллегами, пока не примут окончательное решение об ответе Ирану. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241009/izrail-1977299539.html
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в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Мария Захарова, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль не смог решить, как ответить на ракетную атаку Ирана

12-й канал: правительство Израиля не смогло прийти к решению, как ответить Ирану

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля не смог определиться, как ответить Ирану на ракетную атаку, совершенную в начале октября, передает 12-й канал израильского телевидения.
«
"Кабинет министров по вопросам безопасности собрался в четверг и дискутировал на протяжении четырех часов, в ходе обсуждений политики также затронули вопрос об ответной атаке на Иран, но никакого решения принято не было", — говорится в сообщении.
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Как уточняется, чиновники должны были уполномочить премьера страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта принять решение об ответе Тегерану. Тем не менее по неизвестным причинам они этого не сделали.
При этом подчеркивается, что председатель правительства не готов согласовать поездку главы военного ведомства в США для оценки ситуации на Ближнем Востоке с американскими коллегами, пока не примут окончательное решение об ответе Ирану.
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
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По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.
В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.
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