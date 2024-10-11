https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html

Израиль не смог решить, как ответить на ракетную атаку Ирана

Израиль не смог решить, как ответить на ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 11.10.2024

Израиль не смог решить, как ответить на ракетную атаку Ирана

Военно-политический кабинет Израиля не смог определиться, как ответить Ирану на ракетную атаку, совершенную в начале октября, передает 12-й канал израильского... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:16

2024-10-11T14:16

2024-10-11T15:02

в мире

израиль

иран

сша

биньямин нетаньяху

мария захарова

джо байден

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля не смог определиться, как ответить Ирану на ракетную атаку, совершенную в начале октября, передает 12-й канал израильского телевидения. "Кабинет министров по вопросам безопасности собрался в четверг и дискутировал на протяжении четырех часов, в ходе обсуждений политики также затронули вопрос об ответной атаке на Иран, но никакого решения принято не было", — говорится в сообщении. Как уточняется, чиновники должны были уполномочить премьера страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта принять решение об ответе Тегерану. Тем не менее по неизвестным причинам они этого не сделали. При этом подчеркивается, что председатель правительства не готов согласовать поездку главы военного ведомства в США для оценки ситуации на Ближнем Востоке с американскими коллегами, пока не примут окончательное решение об ответе Ирану. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241009/izrail-1977299539.html

https://ria.ru/20241007/ikhrail-1976676488.html

https://ria.ru/20241008/izrail-1977006211.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024