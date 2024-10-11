https://ria.ru/20241011/ivanovskaya-oblast-1977627074.html

Модернизация уличного освещения началась в городах Ивановской области

Модернизация уличного освещения началась в городах Ивановской области - РИА Новости, 11.10.2024

Модернизация уличного освещения началась в городах Ивановской области

Юрьевец и Тейково – первые из шести малых городов, где в этом году стартовали работы по строительству сети уличного освещения в рамках проекта "Светлый город",... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:46

2024-10-11T15:46

2024-10-11T15:46

ивановская область

ивановская область

кинешма

юрьевец

станислав воскресенский

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Юрьевец и Тейково – первые из шести малых городов, где в этом году стартовали работы по строительству сети уличного освещения в рамках проекта "Светлый город", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. О ходе и сроках работ губернатору Станиславу Воскресенскому в пятницу доложил директор филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" – "Ивэнерго" Андрей Ухтин. "В первую очередь, мы делаем Юрьевец, к работам уже приступили, до конца года мы закончим", – приводятся в сообщении слова Ухтина. В Юрьевце установили светильники на въезде в город со стороны Кинешмы – на улице 25 Октября. Также стартовали работы в Тейкове, здесь уже смонтировали освещение на 28 улицах. Ухтин добавил, что также в текущем году завершится установка и замена светильников уличного освещения в Гавриловом Посаде, Палехе и Родниках. В Фурманове работы пройдут в два этапа: часть из них завершат в будущем году. Уже заключены контракты на 2025 год на выполнение работ в Пучеже, Лухе, Приволжске, Савине, Лежневе, Ильинском-Хованском. "И в проработке у нас остаются Заволжск, Вичуга, Верхний Ландех, Пестяки, Южа, Комсомольск. Пока мы ставим на 2026 год", – сказал Ухтин. В свою очередь, губернатор Воскресенский отметил, что объем работ на 2026 год небольшой. Он попросил руководство "Ивэнерго" найти необходимые ресурсы и завершить модернизацию наружного освещения во всех малых городах Ивановской области в 2025 году. "Это не только освещение, но еще и безопасность для жителей наших малых городов. Там, где мы меняем освещение, это находит отклик у жителей. Не так много работы остается у вас на 2026 год, я предлагаю завершить проект в 2025 году", – цитирует пресс-служба слова главы региона. Также Воскресенский акцентировал внимание энергетиков на необходимости оперативного реагирования на обращения жителей по замене вышедших из строя светильников на улицах городов, в том числе в областном центре, где часть фонарей установлены еще в 2018 году. "Мы в Иванове светильники меняли несколько лет назад, некоторые выходят из строя. Поэтому прошу вас оперативно реагировать и обновлять светильники там, где это необходимо", – сказал губернатор. Программу развития уличного освещения в Ивановской области начали с областного центра. Несколько лет назад на 2/3 улиц города Иваново не было уличного освещения, а имевшиеся натриевые светильники уже не отвечали современным стандартам. После того, как в Иванове установили новые светодиодные светильники, по данным экспертных замеров на некоторых улицах стало в четыре раза светлее. В 2021-2022 годах в рамках программы новое освещение появилось на 491 улице, в том числе в частном секторе. Всего на улицах города Иваново смонтировано более 5,9 тысячи светильников и более 3,9 тысячи опор уличного освещения, построено почти 186 километров воздушных линий. На сегодняшний день в Иванове освещено 1193 улицы из 1219, то есть количество улиц города, где есть освещение, доведено до 97%, напомнили в пресс-службе. Там добавили, что в прошлом году проект "Светлый город" пришел в Кинешму и Шую. В северной столице региона проведено почти 100 километров линий освещения, установлено более трех тысяч светильников. Теперь в Кинешме 387 улиц освещено. В Шуе проведено 13 километров линий освещения, установлено 235 стоек и 2087 светильников. Впервые свет появился на 86 улицах, еще на 17 улицах, которые до этого были освещены лишь частично, достроили линии. По итогам проекта "Светлый город" в 2023 году в Шуе и Кинешме освещено 95% улиц. Всего в регионе в настоящее время установлено почти 58 тысяч светильников.

https://ria.ru/20241002/pedagog-1976042637.html

https://ria.ru/20240926/semya-1974844672.html

https://ria.ru/20240910/investitsii-1971803497.html

ивановская область

кинешма

юрьевец

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ивановская область, кинешма, юрьевец, станислав воскресенский