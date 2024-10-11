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СМИ: Франция может передать Украине до 20 истребителей Mirage 2000-5F - РИА Новости, 11.10.2024
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12:51 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/istrebiteli-1977576025.html
СМИ: Франция может передать Украине до 20 истребителей Mirage 2000-5F
СМИ: Франция может передать Украине до 20 истребителей Mirage 2000-5F - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ: Франция может передать Украине до 20 истребителей Mirage 2000-5F
Франция может передать Украине от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F, поставки которых должны состояться с января по март 2025 года, сообщает издание Avions... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:51
2024-10-11T12:51
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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Франция может передать Украине от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F, поставки которых должны состояться с января по март 2025 года, сообщает издание Avions Legendaires. Ранее на этой неделе глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню сообщил, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков. "По нашим различным источникам, в следующем году Франция поставит от двенадцати до двадцати Mirage 2000-5F Украине", - пишет СМИ. Согласно изданию, истребители Mirage 2000-5F, которые в рядах французских ВВС специализируются исключительно на облетах воздушного пространства, "станут многоцелевыми боевыми самолетами: одной из основных внесенных модификаций станет возможность нести крылатые ракеты SCALP-EG", которые Франция уже поставила Украине. Самолеты также будут перекрашены в цвета украинского флага. В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, себастьян лекорню, сергей лавров, нато
В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Франция может передать Украине до 20 истребителей Mirage 2000-5F

Avions Legendaires: Франция может дать Украине от 12 до 20 истребителей Mirage

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель ВВС Франции Mirage
Истребитель ВВС Франции Mirage - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Истребитель ВВС Франции Mirage. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Франция может передать Украине от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F, поставки которых должны состояться с января по март 2025 года, сообщает издание Avions Legendaires.
Ранее на этой неделе глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню сообщил, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.
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"По нашим различным источникам, в следующем году Франция поставит от двенадцати до двадцати Mirage 2000-5F Украине", - пишет СМИ.
Согласно изданию, истребители Mirage 2000-5F, которые в рядах французских ВВС специализируются исключительно на облетах воздушного пространства, "станут многоцелевыми боевыми самолетами: одной из основных внесенных модификаций станет возможность нести крылатые ракеты SCALP-EG", которые Франция уже поставила Украине.
Самолеты также будут перекрашены в цвета украинского флага.
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В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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