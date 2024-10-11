https://ria.ru/20241011/istrebiteli-1977576025.html

СМИ: Франция может передать Украине до 20 истребителей Mirage 2000-5F

СМИ: Франция может передать Украине до 20 истребителей Mirage 2000-5F - РИА Новости, 11.10.2024

СМИ: Франция может передать Украине до 20 истребителей Mirage 2000-5F

Франция может передать Украине от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F, поставки которых должны состояться с января по март 2025 года, сообщает издание Avions... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:51

2024-10-11T12:51

2024-10-11T12:51

в мире

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ПАРИЖ, 11 окт – РИА Новости. Франция может передать Украине от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F, поставки которых должны состояться с января по март 2025 года, сообщает издание Avions Legendaires. Ранее на этой неделе глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню сообщил, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков. "По нашим различным источникам, в следующем году Франция поставит от двенадцати до двадцати Mirage 2000-5F Украине", - пишет СМИ. Согласно изданию, истребители Mirage 2000-5F, которые в рядах французских ВВС специализируются исключительно на облетах воздушного пространства, "станут многоцелевыми боевыми самолетами: одной из основных внесенных модификаций станет возможность нести крылатые ракеты SCALP-EG", которые Франция уже поставила Украине. Самолеты также будут перекрашены в цвета украинского флага. В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241011/starlink-1977549642.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977501604.html

https://ria.ru/20241011/raytheon-1977506746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, себастьян лекорню, сергей лавров, нато