Рейтинг@Mail.ru
Источник: Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 11.10.2024 (обновлено: 09:38 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/istochnik-1977501030.html
Источник: Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины
Источник: Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины - РИА Новости, 11.10.2024
Источник: Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины
Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины, но доля голосов Москвы в организации не позволяет блокировать такие решения, заявил РИА... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T03:05
2024-10-11T09:38
россия
украина
москва
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962184122_133:447:2150:1582_1920x0_80_0_0_8329b9c1ba1f9be3f36ca79ac98c41b3.jpg
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины, но доля голосов Москвы в организации не позволяет блокировать такие решения, заявил РИА Новости источник в российской дирекции организации. &quot;Мы заявили о своем несогласии с предложенным механизмом. Однако имеющаяся у России доля голосов не позволяет блокировать такие решения, поскольку все остальные акционеры высказались в его поддержку&quot;, — сообщил собеседник на условиях анонимности.Москва, добавил он, донесла до Всемирного банка, что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы. Руководство организации, как указал собеседник, продолжает плодить новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, несмотря на критику со стороны России и других стран — членов Всемирного банка.Как отметил источник, несмотря на невозможность заблокировать данное решение, руководство Всемирного банка заверило, что средства в новый фонд будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров.Учредителями нового фонда выступили Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее десяти миллиардов долларов."Новый фонд не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе российскими активами или доходами от них", — подчеркнул собеседник.Источник также заверил, что Всемирный банк не позволит Киеву бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда финансовой помощи. Средства доноров, объяснил он, могут использоваться только на цели, предусмотренные уставом фонда. Кроме того, Всемирный банк наряду с Европейским банком реконструкции и развития будет являться исполняющей организацией фонда, что означает, что средства будут использоваться исключительно в соответствии с правилами Всемирного банка о финансовой отчетности, противодействии коррупции, правилами закупок и рядом других ограничений, пояснил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что госдолг Украины достиг 155,4 миллиарда долларов. Из них на внешнюю задолженность приходится 73 процента, или почти 113 миллиардов долларов. Крупнейшими держателями украинских обязательств являются ЕС (40 миллиардов долларов), МВФ (16,5 миллиарда), Международный банк реконструкции и развития (14,7 миллиарда), а также Канада (пять миллиардов).
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973784285.html
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972201758.html
https://ria.ru/20240917/aktivy-1973127356.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962184122_127:395:2052:1839_1920x0_80_0_0_71801dc6f2291d6fe9644389938c31f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, всемирный банк
Россия, Украина, Москва, Всемирный банк
Источник: Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины

Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для помощи Украине

© AP Photo / Bram JanssenПрохожие на улице в Киеве, Украина
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Прохожие на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины, но доля голосов Москвы в организации не позволяет блокировать такие решения, заявил РИА Новости источник в российской дирекции организации.
«

"Мы заявили о своем несогласии с предложенным механизмом. Однако имеющаяся у России доля голосов не позволяет блокировать такие решения, поскольку все остальные акционеры высказались в его поддержку", — сообщил собеседник на условиях анонимности.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
МИД прокомментировал передачу средств от российских активов на помощь Киеву
20 сентября, 11:00
Москва, добавил он, донесла до Всемирного банка, что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы. Руководство организации, как указал собеседник, продолжает плодить новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, несмотря на критику со стороны России и других стран — членов Всемирного банка.
Как отметил источник, несмотря на невозможность заблокировать данное решение, руководство Всемирного банка заверило, что средства в новый фонд будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров.
Учредителями нового фонда выступили Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее десяти миллиардов долларов.
«
"Новый фонд не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе российскими активами или доходами от них", — подчеркнул собеседник.
Источник также заверил, что Всемирный банк не позволит Киеву бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда финансовой помощи. Средства доноров, объяснил он, могут использоваться только на цели, предусмотренные уставом фонда.
Денежные купюры и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Выплаты по внешнему госдолгу Украины впервые превысили миллиард долларов
12 сентября, 04:02
Кроме того, Всемирный банк наряду с Европейским банком реконструкции и развития будет являться исполняющей организацией фонда, что означает, что средства будут использоваться исключительно в соответствии с правилами Всемирного банка о финансовой отчетности, противодействии коррупции, правилами закупок и рядом других ограничений, пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что госдолг Украины достиг 155,4 миллиарда долларов. Из них на внешнюю задолженность приходится 73 процента, или почти 113 миллиардов долларов. Крупнейшими держателями украинских обязательств являются ЕС (40 миллиардов долларов), МВФ (16,5 миллиарда), Международный банк реконструкции и развития (14,7 миллиарда), а также Канада (пять миллиардов).
Украинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов
17 сентября, 11:14
 
РоссияУкраинаМоскваВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала