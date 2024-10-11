https://ria.ru/20241011/istochnik-1977501030.html

Источник: Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины

Источник: Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины - РИА Новости, 11.10.2024

Источник: Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины

Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины, но доля голосов Москвы в организации не позволяет блокировать такие решения, заявил РИА... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T03:05

2024-10-11T03:05

2024-10-11T09:38

россия

украина

москва

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины, но доля голосов Москвы в организации не позволяет блокировать такие решения, заявил РИА Новости источник в российской дирекции организации. "Мы заявили о своем несогласии с предложенным механизмом. Однако имеющаяся у России доля голосов не позволяет блокировать такие решения, поскольку все остальные акционеры высказались в его поддержку", — сообщил собеседник на условиях анонимности.Москва, добавил он, донесла до Всемирного банка, что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы. Руководство организации, как указал собеседник, продолжает плодить новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада, несмотря на критику со стороны России и других стран — членов Всемирного банка.Как отметил источник, несмотря на невозможность заблокировать данное решение, руководство Всемирного банка заверило, что средства в новый фонд будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров.Учредителями нового фонда выступили Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее десяти миллиардов долларов."Новый фонд не будет взаимодействовать с заблокированными на Западе российскими активами или доходами от них", — подчеркнул собеседник.Источник также заверил, что Всемирный банк не позволит Киеву бесконтрольно распоряжаться средствами нового фонда финансовой помощи. Средства доноров, объяснил он, могут использоваться только на цели, предусмотренные уставом фонда. Кроме того, Всемирный банк наряду с Европейским банком реконструкции и развития будет являться исполняющей организацией фонда, что означает, что средства будут использоваться исключительно в соответствии с правилами Всемирного банка о финансовой отчетности, противодействии коррупции, правилами закупок и рядом других ограничений, пояснил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что госдолг Украины достиг 155,4 миллиарда долларов. Из них на внешнюю задолженность приходится 73 процента, или почти 113 миллиардов долларов. Крупнейшими держателями украинских обязательств являются ЕС (40 миллиардов долларов), МВФ (16,5 миллиарда), Международный банк реконструкции и развития (14,7 миллиарда), а также Канада (пять миллиардов).

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973784285.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972201758.html

https://ria.ru/20240917/aktivy-1973127356.html

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россия, украина, москва, всемирный банк