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Источник назвал учредителей нового фонда Всемирного банка для помощи Киеву - РИА Новости, 11.10.2024
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02:55 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/istochnik-1977500720.html
Источник назвал учредителей нового фонда Всемирного банка для помощи Киеву
Источник назвал учредителей нового фонда Всемирного банка для помощи Киеву - РИА Новости, 11.10.2024
Источник назвал учредителей нового фонда Всемирного банка для помощи Киеву
Учредителями нового фонда финансовой помощи Украине, созданного Всемирным банком, стали Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее 10 миллиардов... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T02:55
2024-10-11T02:55
всемирный банк
украина
канада
япония
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Учредителями нового фонда финансовой помощи Украине, созданного Всемирным банком, стали Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее 10 миллиардов долларов, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка. "Учредителями и первоначальными донорами фонда стали Канада, Япония и США, заявившие о своем намерении передать в фонд по меньшей мере 10 миллиардов долларов", - сообщил он на условиях анонимности. По словам собеседника агентства, о своей готовности оказать поддержку фонду заявила и Великобритания, однако представители Лондона не стали указывать объем средств, которыми они готовы поделиться. Он также отметил, что целью фонда заявлена поддержка усилий Украины в реализации реформ и достижении макроэкономической стабильности, а также восстановлении и реконструкции.
https://ria.ru/20241011/fond-1977500005.html
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всемирный банк, украина, канада, япония
Всемирный банк, Украина, Канада, Япония
Источник назвал учредителей нового фонда Всемирного банка для помощи Киеву

Учредителями фонда Всемирного банка для помощи Киеву стали Канада, Япония и США

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Учредителями нового фонда финансовой помощи Украине, созданного Всемирным банком, стали Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее 10 миллиардов долларов, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка.
"Учредителями и первоначальными донорами фонда стали Канада, Япония и США, заявившие о своем намерении передать в фонд по меньшей мере 10 миллиардов долларов", - сообщил он на условиях анонимности.
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Источник: Всемирный банк не даст Киеву тратить новый фонд на военные нужды
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По словам собеседника агентства, о своей готовности оказать поддержку фонду заявила и Великобритания, однако представители Лондона не стали указывать объем средств, которыми они готовы поделиться.
Он также отметил, что целью фонда заявлена поддержка усилий Украины в реализации реформ и достижении макроэкономической стабильности, а также восстановлении и реконструкции.
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Всемирный банкУкраинаКанадаЯпония
 
 
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