https://ria.ru/20241011/istochnik-1977500720.html

Источник назвал учредителей нового фонда Всемирного банка для помощи Киеву

Источник назвал учредителей нового фонда Всемирного банка для помощи Киеву - РИА Новости, 11.10.2024

Источник назвал учредителей нового фонда Всемирного банка для помощи Киеву

Учредителями нового фонда финансовой помощи Украине, созданного Всемирным банком, стали Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее 10 миллиардов... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T02:55

2024-10-11T02:55

2024-10-11T02:55

всемирный банк

украина

канада

япония

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Учредителями нового фонда финансовой помощи Украине, созданного Всемирным банком, стали Канада, Япония и США, которые намерены внести не менее 10 миллиардов долларов, заявил РИА Новости источник в российской дирекции Всемирного банка. "Учредителями и первоначальными донорами фонда стали Канада, Япония и США, заявившие о своем намерении передать в фонд по меньшей мере 10 миллиардов долларов", - сообщил он на условиях анонимности. По словам собеседника агентства, о своей готовности оказать поддержку фонду заявила и Великобритания, однако представители Лондона не стали указывать объем средств, которыми они готовы поделиться. Он также отметил, что целью фонда заявлена поддержка усилий Украины в реализации реформ и достижении макроэкономической стабильности, а также восстановлении и реконструкции.

https://ria.ru/20241011/fond-1977500005.html

https://ria.ru/20241010/evrosoyuz-1977380988.html

украина

канада

япония

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всемирный банк, украина, канада, япония