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СМИ: Трамп попросил защитить его от иранской угрозы военной авиацией - РИА Новости, 11.10.2024
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19:26 11.10.2024 (обновлено: 20:10 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/iran-1977677975.html
СМИ: Трамп попросил защитить его от иранской угрозы военной авиацией
СМИ: Трамп попросил защитить его от иранской угрозы военной авиацией - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ: Трамп попросил защитить его от иранской угрозы военной авиацией
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа затребовал военную помощь у американских властей из-за якобы угрозы со стороны Ирана, сообщило издание The... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:26
2024-10-11T20:10
в мире
иран
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа затребовал военную помощь у американских властей из-за якобы угрозы со стороны Ирана, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники и электронные письма."Штаб Дональда Трампа запросил военную авиацию для перелетов Трампа в последние недели кампании, расширенные ограничения на полеты над его резиденциями и местами митингов, заранее размещенные пуленепробиваемые стекла в семи колеблющихся штатах для использования во время предвыборной кампании и целый ряд военных транспортных средств для перевозки Трампа", — говорится в публикации.Как уточняется, эти требования поступили после того, как советников Трампа проинформировали о якобы готовящемся на него покушении со стороны иранских властей.По данным источников, кандидат в президенты и его штаб в последние месяцы стали разочаровываться в Секретной службе США. Они отметили, что это ведомство неоднократно усиливало охрану экс-главы государства, но "не до тех уровней", которые нужны в рамках предвыборной кампании.В штабе также выразили мнение, что власти США не предоставили "достаточно обширной" защиты Трампу. Источники сообщили, что хотя доказательств причастности Ирана к недавним покушениям на экс-президента нет, ФБР не исключает возможности этой связи, поэтому его советники стали беспокоиться о беспилотниках и ракетах. Как пишет издание, для безопасности предпринимаются особые меры предосторожности — в частности, время от времени Трампа сажают в неприметные самолеты, на бортах которых нет его имени.Издание подчеркивает, что запросы штаба о военной авиации беспрецедентны. Один из чиновников отметил, что для Секретной службы было бы "экстраординарным" удовлетворить такое требование.В сентябре штаб Трампа заявил, что американская разведка предупредила о возможных угрозах в его адрес со стороны Ирана, а также о том, что их число в последние месяцы возросло.Сам бывший президент, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Тегеран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их впредь. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и заявил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.
https://ria.ru/20240925/tramp-1974721807.html
https://ria.ru/20241008/kharris-1976868521.html
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в мире, иран, дональд трамп, сша
В мире, Иран, Дональд Трамп, США
СМИ: Трамп попросил защитить его от иранской угрозы военной авиацией

WP: Трамп запросил военную авиацию из-за возможной угрозы от Ирана

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа затребовал военную помощь у американских властей из-за якобы угрозы со стороны Ирана, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники и электронные письма.
«
"Штаб Дональда Трампа запросил военную авиацию для перелетов Трампа в последние недели кампании, расширенные ограничения на полеты над его резиденциями и местами митингов, заранее размещенные пуленепробиваемые стекла в семи колеблющихся штатах для использования во время предвыборной кампании и целый ряд военных транспортных средств для перевозки Трампа", — говорится в публикации.
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Как уточняется, эти требования поступили после того, как советников Трампа проинформировали о якобы готовящемся на него покушении со стороны иранских властей.
По данным источников, кандидат в президенты и его штаб в последние месяцы стали разочаровываться в Секретной службе США. Они отметили, что это ведомство неоднократно усиливало охрану экс-главы государства, но "не до тех уровней", которые нужны в рамках предвыборной кампании.
В штабе также выразили мнение, что власти США не предоставили "достаточно обширной" защиты Трампу. Источники сообщили, что хотя доказательств причастности Ирана к недавним покушениям на экс-президента нет, ФБР не исключает возможности этой связи, поэтому его советники стали беспокоиться о беспилотниках и ракетах. Как пишет издание, для безопасности предпринимаются особые меры предосторожности — в частности, время от времени Трампа сажают в неприметные самолеты, на бортах которых нет его имени.
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Издание подчеркивает, что запросы штаба о военной авиации беспрецедентны. Один из чиновников отметил, что для Секретной службы было бы "экстраординарным" удовлетворить такое требование.
В сентябре штаб Трампа заявил, что американская разведка предупредила о возможных угрозах в его адрес со стороны Ирана, а также о том, что их число в последние месяцы возросло.
Сам бывший президент, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Тегеран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их впредь. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и заявил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.
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