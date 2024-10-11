СМИ: Иран пригрозил ударом союзникам США в случае атаки с их территории
WSJ: Иран грозит ударом союзникам США на Ближнем Востоке при атаке с их стороны
© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск БПЛА с корабля во время учений в Иране
© AP Photo / Iranian Army
Запуск БПЛА с корабля во время учений в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Тегеран пригрозил нанести удар по союзникам США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.
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"Тегеран по секретным дипломатическим каналам угрожает нанести удар по богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран", — утверждает издание.
По данным газеты, Тегеран направил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. Во всех этих странах присутствуют американские силы и, по словам источников, власти этих государств уведомили администрацию президента США Джо Байдена о нежелании предоставлять Штатам или Израилю свою военную инфраструктуру или воздушное пространство для любых агрессивных действий против Ирана.
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Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видеоролики в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. По данным местных властей, обстрел обошелся без жертв среди мирного населения. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон минимальным. Они обещали нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
В среду, министр обороны Израиля Иов Галлант пообещал дать смертоносный, точный и неожиданный ответ на ракетную атаку Ирана. Как подчеркнул глава Минобороны, в Тегеране даже не поймут, что произошло.
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