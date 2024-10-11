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СМИ: Иран пригрозил ударом союзникам США в случае атаки с их территории - РИА Новости, 11.10.2024
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01:02 11.10.2024 (обновлено: 01:15 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/iran-1977497800.html
СМИ: Иран пригрозил ударом союзникам США в случае атаки с их территории
СМИ: Иран пригрозил ударом союзникам США в случае атаки с их территории - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ: Иран пригрозил ударом союзникам США в случае атаки с их территории
Тегеран пригрозил нанести удар по союзникам США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T01:02
2024-10-11T01:15
сша
иран
тегеран (город)
джо байден
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Тегеран пригрозил нанести удар по союзникам США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников."Тегеран по секретным дипломатическим каналам угрожает нанести удар по богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран", — утверждает издание. По данным газеты, Тегеран направил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. Во всех этих странах присутствуют американские силы и, по словам источников, власти этих государств уведомили администрацию президента США Джо Байдена о нежелании предоставлять Штатам или Израилю свою военную инфраструктуру или воздушное пространство для любых агрессивных действий против Ирана.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видеоролики в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. По данным местных властей, обстрел обошелся без жертв среди мирного населения. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон минимальным. Они обещали нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.В среду, министр обороны Израиля Иов Галлант пообещал дать смертоносный, точный и неожиданный ответ на ракетную атаку Ирана. Как подчеркнул глава Минобороны, в Тегеране даже не поймут, что произошло.
https://ria.ru/20241010/izrail-1977311961.html
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сша
иран
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сша, иран, тегеран (город), джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
США, Иран, Тегеран (город), Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ: Иран пригрозил ударом союзникам США в случае атаки с их территории

WSJ: Иран грозит ударом союзникам США на Ближнем Востоке при атаке с их стороны

© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск БПЛА с корабля во время учений в Иране
Запуск БПЛА с корабля во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Iranian Army
Запуск БПЛА с корабля во время учений в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Тегеран пригрозил нанести удар по союзникам США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.
«
"Тегеран по секретным дипломатическим каналам угрожает нанести удар по богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран", — утверждает издание.
По данным газеты, Тегеран направил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. Во всех этих странах присутствуют американские силы и, по словам источников, власти этих государств уведомили администрацию президента США Джо Байдена о нежелании предоставлять Штатам или Израилю свою военную инфраструктуру или воздушное пространство для любых агрессивных действий против Ирана.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Израиль нанес удар по иранскому заводу в Сирии
Вчера, 02:22
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видеоролики в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. По данным местных властей, обстрел обошелся без жертв среди мирного населения. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон минимальным. Они обещали нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
В среду, министр обороны Израиля Иов Галлант пообещал дать смертоносный, точный и неожиданный ответ на ракетную атаку Ирана. Как подчеркнул глава Минобороны, в Тегеране даже не поймут, что произошло.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Эксперт рассказал, каким будет ответ Израиля на атаку Ирана
7 октября, 07:06
 
СШАИранТегеран (город)Джо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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