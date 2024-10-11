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Иностранец в Москве объяснил перевод денег террористической организации - РИА Новости, 11.10.2024
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05:31 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/inostranets-1977505988.html
Иностранец в Москве объяснил перевод денег террористической организации
Иностранец в Москве объяснил перевод денег террористической организации - РИА Новости, 11.10.2024
Иностранец в Москве объяснил перевод денег террористической организации
Тверской суд Москвы заключил под стражу иностранного гражданина Мирзохида Турапова по уголовному делу о финансировании террористической деятельности; по мнению... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T05:31
2024-10-11T05:31
москва
россия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы заключил под стражу иностранного гражданина Мирзохида Турапова по уголовному делу о финансировании террористической деятельности; по мнению защиты, он лишь возвращал долг, а не поддерживал терроризм, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Турапов – иностранный гражданин, женат, имеет троих несовершеннолетних детей, ранее не судим. Как считает следствие, он "перевел денежные средства для дальнейшего финансирования террористической деятельности террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ)". Защита Турапова утверждает, что "в рассматриваемом случае при переводе денежных средств с его стороны имел место возврат долга, а не финансирование террористической деятельности", указано в материалах. В беседе с РИА Новости адвокат Ирина Рябинина отказалась от комментариев, так как не получала на это письменное разрешение от подзащитного. По обвинению в финансировании терроризма Турапову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления. Тверской суд Москвы заключил обвиняемого в СИЗО ещё летом, позднее Мосгорсуд признал это постановление законным.* Террористическая организация, запрещена в России
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москва, россия, московский городской суд, происшествия
Москва, Россия, Московский городской суд, Происшествия
Иностранец в Москве объяснил перевод денег террористической организации

Иностранец в Москве Турапов объяснил перевод денег террористам возвратом долга

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы заключил под стражу иностранного гражданина Мирзохида Турапова по уголовному делу о финансировании террористической деятельности; по мнению защиты, он лишь возвращал долг, а не поддерживал терроризм, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Турапов – иностранный гражданин, женат, имеет троих несовершеннолетних детей, ранее не судим. Как считает следствие, он "перевел денежные средства для дальнейшего финансирования террористической деятельности террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ)".
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Защита Турапова утверждает, что "в рассматриваемом случае при переводе денежных средств с его стороны имел место возврат долга, а не финансирование террористической деятельности", указано в материалах. В беседе с РИА Новости адвокат Ирина Рябинина отказалась от комментариев, так как не получала на это письменное разрешение от подзащитного.
По обвинению в финансировании терроризма Турапову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления.
Тверской суд Москвы заключил обвиняемого в СИЗО ещё летом, позднее Мосгорсуд признал это постановление законным.

* Террористическая организация, запрещена в России
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