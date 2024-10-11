https://ria.ru/20241011/ingushetiya-1977694729.html

В Ингушетии при обстреле автомобиля с сотрудниками МВД погиб полицейский

В Ингушетии при обстреле автомобиля с сотрудниками МВД погиб полицейский - РИА Новости, 11.10.2024

В Ингушетии при обстреле автомобиля с сотрудниками МВД погиб полицейский

Один сотрудник полиции и двое гражданских, по предварительным данным, погибли в результате обстрела автомобиля в Ингушетии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:29

2024-10-11T23:29

2024-10-11T23:37

происшествия

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россия

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НАЛЬЧИК, 11 окт – РИА Новости. Один сотрудник полиции и двое гражданских, по предварительным данным, погибли в результате обстрела автомобиля в Ингушетии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.Ранее в правоохранительных органах региона агентству сообщили, что вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э" республиканского МВД."В результате обстрела, по предварительным данным, погиб один сотрудник полиции и двое гражданских", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240930/ingushetija-1975430837.html

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происшествия, магас, россия