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В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД - РИА Новости, 11.10.2024
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22:44 11.10.2024 (обновлено: 23:54 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/ingushetiya-1977692167.html
В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД
В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД - РИА Новости, 11.10.2024
В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД
Автомобиль с сотрудниками Центра "Э" в Ингушетии попал под обстрел, есть погибшие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:44
2024-10-11T23:54
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НАЛЬЧИК, 11 окт — РИА Новости. Автомобиль с сотрудниками Центра "Э" в Ингушетии попал под обстрел, есть погибшие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.&quot;Вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками Центра &quot;Э&quot; республиканского МВД. В результате погибло несколько человек&quot;, — сказал собеседник агентства.Он отметил, что злоумышленников ищут, информация о погибших уточняется.Позднее источник в правоохранительных органах уточнил, что жертвами нападения стали один полицейский и двое гражданских.
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происшествия, магас, россия
Происшествия, Магас, Россия
В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД

В Ингушетии неизвестные обстреляли сотрудников Центра "Э", есть погибшие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 11 окт — РИА Новости. Автомобиль с сотрудниками Центра "Э" в Ингушетии попал под обстрел, есть погибшие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
«

"Вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками Центра "Э" республиканского МВД. В результате погибло несколько человек", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что злоумышленников ищут, информация о погибших уточняется.
Позднее источник в правоохранительных органах уточнил, что жертвами нападения стали один полицейский и двое гражданских.
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