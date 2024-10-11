https://ria.ru/20241011/ingushetiya-1977692167.html
В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД
В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД - РИА Новости, 11.10.2024
В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД
Автомобиль с сотрудниками Центра "Э" в Ингушетии попал под обстрел, есть погибшие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:44
2024-10-11T22:44
2024-10-11T23:54
происшествия
магас
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
НАЛЬЧИК, 11 окт — РИА Новости. Автомобиль с сотрудниками Центра "Э" в Ингушетии попал под обстрел, есть погибшие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона."Вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками Центра "Э" республиканского МВД. В результате погибло несколько человек", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что злоумышленников ищут, информация о погибших уточняется.Позднее источник в правоохранительных органах уточнил, что жертвами нападения стали один полицейский и двое гражданских.
https://ria.ru/20240930/ingushetija-1975430837.html
магас
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магас, россия
Происшествия, Магас, Россия
В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД
В Ингушетии неизвестные обстреляли сотрудников Центра "Э", есть погибшие