https://ria.ru/20241011/ingushetiya-1977692167.html

В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД

В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД - РИА Новости, 11.10.2024

В Ингушетии обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД

Автомобиль с сотрудниками Центра "Э" в Ингушетии попал под обстрел, есть погибшие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:44

2024-10-11T22:44

2024-10-11T23:54

происшествия

магас

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НАЛЬЧИК, 11 окт — РИА Новости. Автомобиль с сотрудниками Центра "Э" в Ингушетии попал под обстрел, есть погибшие, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона."Вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками Центра "Э" республиканского МВД. В результате погибло несколько человек", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что злоумышленников ищут, информация о погибших уточняется.Позднее источник в правоохранительных органах уточнил, что жертвами нападения стали один полицейский и двое гражданских.

https://ria.ru/20240930/ingushetija-1975430837.html

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происшествия, магас, россия