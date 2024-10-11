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Эксперты на форуме обсудили развитие этики в сфере ИИ

Эксперты на форуме обсудили развитие этики в сфере ИИ - РИА Новости, 11.10.2024

Эксперты на форуме обсудили развитие этики в сфере ИИ

IV Международный форум "Этика в сфере искусственного интеллекта: окно возможностей" объединил более 1500 участников из 12 стран мира, в том числе из Бразилии,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:41

2024-10-11T16:41

2024-10-11T16:41

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 окт – пресс-служба Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ. IV Международный форум "Этика в сфере искусственного интеллекта: окно возможностей" объединил более 1500 участников из 12 стран мира, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Бахрейна, Сербии, Саудовской Аравии, Турции.В торжественном открытии и пленарной сессии форума приняли участие начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев, директор по развитию технологий ИИ Яндекса Александр Крайнов, специальный советник президента Республики Бразилия по вопросам ИИ Эстела Аранья, президент Международной группы по ИИ, президент Общества ИИ Бахрейна Джассим Хаджи, директор Национального центра развития ИИ при правительстве РФ Сергей Наквасин.Ключевым событием форума стала церемония подписания кодекса этики в сфере ИИ: к нему присоединились еще 8 российских и 8 зарубежных подписантов. На сегодняшний день уже более 850 организаций и органов государственной власти подписали кодекс этики и согласились соблюдать заложенные в нем человекоцентричные принципы применения ИИ.В ходе мероприятия также наградили 12 победителей премии "За особый личный вклад в создание пространства ответственного развития ИИ". В их число вошли три российских региона — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Иркутская и Сахалинская области — субъекты были отмечены за активное содействие развитию этики в сфере ИИ на уровне региональных органов государственной власти.На полях форума обсуждалась необходимость регламентирования на законодательном уровне вопросов развития и применения технологий искусственного интеллекта. Одно из выдвинутых решений — сертификация ИИ-продуктов и разработка единой методологии, которая позволит определить, соответствует ли технология этическим нормам."Этика — это один из ключевых элементов доверия к искусственному интеллекту со стороны граждан. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 85% россиян выступают за разработку и внедрение единых этических стандартов для компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Сегодня соответствие ИИ-решений этическим требованиям — не просто декларация, но важное условие конкурентоспособности технологических компаний. Нам важно переходить от теоретических рассуждений в практическую плоскость. Необходимо разработать систему сертификации ИИ-технологий, а также договориться о единой методологии, которая поможет определить, соответствуют ли те или иные ИИ-решения этическим нормам, стандартам и принципам. И, наверное, необходимо подумать, какие организации будут заниматься этой работой, в том числе выдавать сертификаты этичности, если можно их так назвать", — отметила Татьяна Матвеева.При этом Россия уже достигла определенных успехов в сфере этического регулирования ИИ и стала пионером этого движения. Об этом заявила Мария Захарова."Мы считаем, что Россия является не просто пионером, а флагманом движения в области этического регулирования ИИ. Вклад нашей страны в разработку кодекса этики в сфере ИИ уникален, его нужно развивать и насыщать. Как будет происходить это насыщение? Нам нужно идти плечом к плечу с разработчиками и учеными, которые создают ИИ-решения, моментально реагировать на те вызовы, которые связаны с развитием ИИ-технологий, укреплять наши позиции в этой сфере", — считает Мария Захарова.Валерий Фадеев в своем выступлении обратил внимание на опасность манипуляции людьми с помощью технологий и предложил запретить использование персональных данных для рекламы товаров и услуг. "Сейчас собраны гигантские массивы данных про каждого из нас, и, безусловно, эти массивы собраны для того, чтобы манипулировать. Моя точка зрения, она вам покажется мракобесной, очень простая: запретить вообще индивидуальный контакт с человеком в области торговли с использованием персональных данных", - сказал он.Точку зрения развивающихся стран на этику в сфере использования ИИ озвучила Эстела Аранья. Эксперт выразила опасение, что неравномерный доступ к ИИ-технологиям может привести к углублению цифрового неравенства между странами и привести некоторые из них к экономической зависимости от технологических лидеров."Процесс управления этическими вопросами в области ИИ на международном уровне станет эффективным, если он будет в полной мере учитывать мнение развивающихся стран и способствовать демократизации ИИ-решений путем передачи технологий и финансирования. Бразилия участвует в международных дискуссиях, связанных с использованием ИИ-решений, и надеется, в партнерстве с развивающимися странами, внести свой вклад в эту работу", — заявила Эстела Аранья.Джассим Хаджи высказал мнение, что единого для всех стран универсального подхода к управлению этическими проблемами и рисками, связанными с искусственным интеллектом, не существует. "Нет единого решения, которое подойдет для всех стран. Это очевидно. Есть различия в локальной этике, в языке, в других барьерах. Управление технологией должно быть регионализировано внутри стран. У каждого государства своя специфика", — считает Джассим Хаджи. — Нам также необходимо адаптировать управление технологиями с учетом каждой отдельной отрасли: у них совершенно разные задачи, и эту специфику важно учитывать. Нам нужно развивать сотрудничество в плане технической и промышленной экспертизы. А также должны быть люди, которые понимают, как этим всем управлять", — сказал он.Научный сотрудник по глобальным вопросам Экспертного комитета Китайского центра развития и сотрудничества в области ИИ стран БРИКС Бинъи Ян обозначила необходимость наращивания сотрудничества в области ИИ между странами БРИКС: "Во-первых, это сотрудничество, обмен информацией и технологиями ИИ между университетами и исследовательскими институтами. Во-вторых, совместное использование возможностей ИИ, например, в сфере госуслуг или транспорта. В-третьих, наращивание сотрудничества для удовлетворения потребностей спроса и предложения между странами БРИКС. И, в-четвертых, развитие стандартов регулирования ИИ, обмен лучшими практиками в этой области и достижение консенсуса".IV Международный форум этики в сфере ИИ прошел на площадке Центра международной торговли 9 октября. Организатором Форума выступил Национальный центр развития ИИ при правительстве России, генеральным партнером – ПАО "Сбербанк". Форум прошел при поддержке администрации президента РФ, Минцифры России, Альянса в сфере ИИ.Как сообщают организаторы, на форуме выступили более 70 профильных российских и зарубежных спикеров, в онлайн и оффлайн форматах в форуме приняли участие более 1500 экспертов в области ИИ.В рамках деловой программы форума состоялась пленарная сессия "Этика искусственного интеллекта: окно возможностей"; 10 тематических сессий, среди тем – российский и международный опыт этического регулирования технологий, возможности и риски для рынка труда, применение этики ИИ в научных исследованиях, образовании, медицине и финансовом секторе.Также в ходе форума прошла церемония присоединения новых российских и зарубежных организаций к кодексу этики в сфере ИИ; церемония награждения лауреатов премии за вклад в развитие этики в сфере искусственного интеллекта; постерная выставка этических проектов исследовательских центров в сфере ИИ.Партнерский материал. 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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы