https://ria.ru/20241011/guterresh-1977588986.html

Генсек ООН осудил обстрел Израилем миротворцев в Ливане

Генсек ООН осудил обстрел Израилем миротворцев в Ливане - РИА Новости, 11.10.2024

Генсек ООН осудил обстрел Израилем миротворцев в Ливане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил обстрел Израилем объекта миротворческих сил ООН в Ливане и заявил об обязанности сторон конфликта защищать... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:43

2024-10-11T13:43

2024-10-11T13:43

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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил обстрел Израилем объекта миротворческих сил ООН в Ливане и заявил об обязанности сторон конфликта защищать миротворцев ООН. Об этом Гутерреш заявил на пресс-конференции в столице Лаоса Вьентьяне после окончания лидерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока, одним из которых был саммит АСЕАН – ООН, состоявшийся в пятницу. "У нас была возможность упомянуть этот факт во время нашего саммита с АСЕАН. Двое военных, которые были ранены, – индонезийцы, они из АСЕАН", - сказал генеральный секретарь ООН, отвечая на вопрос журналистов об обстреле объекта ООН в Ливане. "Я осуждаю тот факт, что был обстрел объекта ООН, были ранены двое миротворцев, что является нарушением международного права. Миротворцев должны защищать все стороны конфликта. То, что произошло, безусловно заслуживает осуждения", - сказал Гутерреш. "Естественно, была реакция со многих сторон, солидарность с раненными миротворцами, и в адрес Израиля прозвучало очень ясно, что этот инцидент невыносим, и он не должен повториться", - добавил он. Ранее в четверг Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. По данным миротворцев, из-за обстрела танком Израиля наблюдательного пункта пострадали двое военных.

https://ria.ru/20241011/mid-1977563780.html

https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, лаос, антониу гутерреш, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024