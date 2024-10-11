https://ria.ru/20241011/guterresh-1977588986.html
Генсек ООН осудил обстрел Израилем миротворцев в Ливане
Генсек ООН осудил обстрел Израилем миротворцев в Ливане - РИА Новости, 11.10.2024
Генсек ООН осудил обстрел Израилем миротворцев в Ливане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил обстрел Израилем объекта миротворческих сил ООН в Ливане и заявил об обязанности сторон конфликта защищать... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:43
2024-10-11T13:43
2024-10-11T13:43
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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил обстрел Израилем объекта миротворческих сил ООН в Ливане и заявил об обязанности сторон конфликта защищать миротворцев ООН. Об этом Гутерреш заявил на пресс-конференции в столице Лаоса Вьентьяне после окончания лидерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока, одним из которых был саммит АСЕАН – ООН, состоявшийся в пятницу. "У нас была возможность упомянуть этот факт во время нашего саммита с АСЕАН. Двое военных, которые были ранены, – индонезийцы, они из АСЕАН", - сказал генеральный секретарь ООН, отвечая на вопрос журналистов об обстреле объекта ООН в Ливане. "Я осуждаю тот факт, что был обстрел объекта ООН, были ранены двое миротворцев, что является нарушением международного права. Миротворцев должны защищать все стороны конфликта. То, что произошло, безусловно заслуживает осуждения", - сказал Гутерреш. "Естественно, была реакция со многих сторон, солидарность с раненными миротворцами, и в адрес Израиля прозвучало очень ясно, что этот инцидент невыносим, и он не должен повториться", - добавил он. Ранее в четверг Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. По данным миротворцев, из-за обстрела танком Израиля наблюдательного пункта пострадали двое военных.
https://ria.ru/20241011/mid-1977563780.html
https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, лаос, антониу гутерреш, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Лаос, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Генсек ООН осудил обстрел Израилем миротворцев в Ливане
Генсек ООН Гутерреш осудил обстрел Израилем объекта миротворцев в Ливане
ВЬЕНТЬЯН, 11 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил обстрел Израилем объекта миротворческих сил ООН в Ливане и заявил об обязанности сторон конфликта защищать миротворцев ООН.
Об этом Гутерреш заявил на пресс-конференции в столице Лаоса Вьентьяне
после окончания лидерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока, одним из которых был саммит АСЕАН – ООН, состоявшийся в пятницу.
"У нас была возможность упомянуть этот факт во время нашего саммита с АСЕАН. Двое военных, которые были ранены, – индонезийцы, они из АСЕАН", - сказал генеральный секретарь ООН, отвечая на вопрос журналистов об обстреле объекта ООН в Ливане.
"Я осуждаю тот факт, что был обстрел объекта ООН, были ранены двое миротворцев, что является нарушением международного права. Миротворцев должны защищать все стороны конфликта. То, что произошло, безусловно заслуживает осуждения", - сказал Гутерреш.
"Естественно, была реакция со многих сторон, солидарность с раненными миротворцами, и в адрес Израиля прозвучало очень ясно, что этот инцидент невыносим, и он не должен повториться", - добавил он.
Ранее в четверг Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. По данным миротворцев, из-за обстрела танком Израиля наблюдательного пункта пострадали двое военных.