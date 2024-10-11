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Жителей Томской области осудили за госизмену - РИА Новости, 11.10.2024
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11:08 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/gosizmena-1977542902.html
Жителей Томской области осудили за госизмену
Жителей Томской области осудили за госизмену - РИА Новости, 11.10.2024
Жителей Томской области осудили за госизмену
Томский областной суд приговорил двоих жителей Томской области к 9 и 8 годам колонии за государственную измену в виде финансовой поддержки Вооружённых сил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:08
2024-10-11T11:08
происшествия
томская область
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томский областной суд
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НОВОСИБИРСК, 11 окт - РИА Новости. Томский областной суд приговорил двоих жителей Томской области к 9 и 8 годам колонии за государственную измену в виде финансовой поддержки Вооружённых сил Украины, сообщает в пятницу УФСБ по региону. "Приговорами Томского областного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы на сроки 9 лет и 8 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов соответственно, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении. В управлении пояснили, что государственная измена выразилась в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. "В ходе следствия установлено, что фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах ВСУ для приобретения дронов-камикадзе, амуниции и военной техники в целях их использования против Вооруженных сил РФ", - отметили в УФСБ. Оба фигуранта обвинялись по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
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происшествия, томская область, украина, россия, томский областной суд, вооруженные силы украины
Происшествия, Томская область, Украина, Россия, Томский областной суд, Вооруженные силы Украины
Жителей Томской области осудили за госизмену

Жителей Томской области осудили за финансовую поддержку ВСУ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 окт - РИА Новости. Томский областной суд приговорил двоих жителей Томской области к 9 и 8 годам колонии за государственную измену в виде финансовой поддержки Вооружённых сил Украины, сообщает в пятницу УФСБ по региону.
"Приговорами Томского областного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы на сроки 9 лет и 8 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов соответственно, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что государственная измена выразилась в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
"В ходе следствия установлено, что фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах ВСУ для приобретения дронов-камикадзе, амуниции и военной техники в целях их использования против Вооруженных сил РФ", - отметили в УФСБ.
Оба фигуранта обвинялись по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
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