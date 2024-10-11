https://ria.ru/20241011/gosizmena-1977542902.html

Жителей Томской области осудили за госизмену

Жителей Томской области осудили за госизмену - РИА Новости, 11.10.2024

Жителей Томской области осудили за госизмену

Томский областной суд приговорил двоих жителей Томской области к 9 и 8 годам колонии за государственную измену в виде финансовой поддержки Вооружённых сил... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:08

2024-10-11T11:08

2024-10-11T11:08

происшествия

томская область

украина

россия

томский областной суд

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 окт - РИА Новости. Томский областной суд приговорил двоих жителей Томской области к 9 и 8 годам колонии за государственную измену в виде финансовой поддержки Вооружённых сил Украины, сообщает в пятницу УФСБ по региону. "Приговорами Томского областного суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы на сроки 9 лет и 8 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов соответственно, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении. В управлении пояснили, что государственная измена выразилась в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. "В ходе следствия установлено, что фигуранты осуществили переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах ВСУ для приобретения дронов-камикадзе, амуниции и военной техники в целях их использования против Вооруженных сил РФ", - отметили в УФСБ. Оба фигуранта обвинялись по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html

томская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томская область, украина, россия, томский областной суд, вооруженные силы украины