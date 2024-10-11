https://ria.ru/20241011/gosduma-1977648035.html

В Госдуме попросили проверить инцидент с нападением подростков на курьера

В Госдуме попросили проверить инцидент с нападением подростков на курьера - РИА Новости, 11.10.2024

В Госдуме попросили проверить инцидент с нападением подростков на курьера

Глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев направил обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в связи с... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:15

2024-10-11T17:15

2024-10-11T17:20

происшествия

технологии

россия

артем метелев (депутат)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев направил обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в связи с предположительным нападением подростков на курьера, которое было снято на видео. Метелев опубликовал в своём Telegram-канале два видео. На одном из них видно, как один подросток снимает нападение двух других на курьера. На другом видео показано, как один из мальчиков изображал поцелуй с памятником. "Пацаны, контента давно в канале не было" - с такой фразой подростки напали на курьера, который ничего не подозревая шел мимо. Теперь молодые люди будут привлечены к ответственности. Направил соответствующий запрос Председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.", - написал Метелев в своём Telegram-канале. По его мнению, добиваться популярности нужно положительными способами, а происходящее на видео является треш-контентом, против которого уже принят закон. "Они же надругались над памятником строителей московского метро. Все свои действия шпана старательно снимала на видео, чтобы собрать побольше просмотров и лайков в соцсетях", - добавил Метелев.

https://ria.ru/20240723/shestvie-1961353876.html

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происшествия, технологии, россия, артем метелев (депутат), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф