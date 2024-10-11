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В Госдуме попросили проверить инцидент с нападением подростков на курьера - РИА Новости, 11.10.2024
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17:15 11.10.2024 (обновлено: 17:20 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/gosduma-1977648035.html
В Госдуме попросили проверить инцидент с нападением подростков на курьера
В Госдуме попросили проверить инцидент с нападением подростков на курьера - РИА Новости, 11.10.2024
В Госдуме попросили проверить инцидент с нападением подростков на курьера
Глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев направил обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в связи с... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:15
2024-10-11T17:20
происшествия
технологии
россия
артем метелев (депутат)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев направил обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в связи с предположительным нападением подростков на курьера, которое было снято на видео. Метелев опубликовал в своём Telegram-канале два видео. На одном из них видно, как один подросток снимает нападение двух других на курьера. На другом видео показано, как один из мальчиков изображал поцелуй с памятником. "Пацаны, контента давно в канале не было" - с такой фразой подростки напали на курьера, который ничего не подозревая шел мимо. Теперь молодые люди будут привлечены к ответственности. Направил соответствующий запрос Председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.", - написал Метелев в своём Telegram-канале. По его мнению, добиваться популярности нужно положительными способами, а происходящее на видео является треш-контентом, против которого уже принят закон. "Они же надругались над памятником строителей московского метро. Все свои действия шпана старательно снимала на видео, чтобы собрать побольше просмотров и лайков в соцсетях", - добавил Метелев.
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происшествия, технологии, россия, артем метелев (депутат), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Технологии, Россия, Артем Метелев (депутат), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
В Госдуме попросили проверить инцидент с нападением подростков на курьера

Депутат ГД попросил СК проверить инцидент с нападением подростков на курьера

© Кадр видео из соцсетейНападение подростков на курьера
Нападение подростков на курьера - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Нападение подростков на курьера
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев направил обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в связи с предположительным нападением подростков на курьера, которое было снято на видео.
Метелев опубликовал в своём Telegram-канале два видео. На одном из них видно, как один подросток снимает нападение двух других на курьера. На другом видео показано, как один из мальчиков изображал поцелуй с памятником.
"Пацаны, контента давно в канале не было" - с такой фразой подростки напали на курьера, который ничего не подозревая шел мимо. Теперь молодые люди будут привлечены к ответственности. Направил соответствующий запрос Председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.", - написал Метелев в своём Telegram-канале.
По его мнению, добиваться популярности нужно положительными способами, а происходящее на видео является треш-контентом, против которого уже принят закон.
"Они же надругались над памятником строителей московского метро. Все свои действия шпана старательно снимала на видео, чтобы собрать побольше просмотров и лайков в соцсетях", - добавил Метелев.
Шествие в ответ на нападение курда на местного жителя в городе Кореновске в Краснодарском крае. 22 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Источник: на Кубани прошло шествие в ответ на нападение курда на жителя
23 июля, 02:07
 
ПроисшествияТехнологииРоссияАртем Метелев (депутат)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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