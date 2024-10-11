https://ria.ru/20241011/gosduma-1977566519.html
Комитет Госдумы одобрил проект о противодействии незаконной миграции
Комитет Госдумы одобрил проект о противодействии незаконной миграции - РИА Новости, 11.10.2024
Комитет Госдумы одобрил проект о противодействии незаконной миграции
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:26
2024-10-11T12:26
2024-10-11T12:26
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ирина яровая
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, следует из заключения комитета, документ доступен в думской электронной базе."Учитывая, что предлагаемые законопроектом изменения направлены на совершенствование механизмов противодействия организации незаконной миграции, Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона", - сказано в документе.Комитет также предлагает Совету Госдумы включить законопроект на 15 октября для рассмотрения в первом чтении.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом."Законопроектом предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, отнеся к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Также законопроектом вводятся новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции - совершение данного преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры квалифицированной и повышенной ответственности предлагается ввести за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а именно повышаются санкции и вводятся новые квалифицирующие признаки - совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.
https://ria.ru/20241009/primore-1977089293.html
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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, генеральная прокуратура рф
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Генеральная прокуратура РФ
Комитет Госдумы одобрил проект о противодействии незаконной миграции
Комитет ГД рекомендовал отнести незаконную миграцию к особо тяжким преступлениям
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, следует из заключения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Учитывая, что предлагаемые законопроектом изменения направлены на совершенствование механизмов противодействия организации незаконной миграции, Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона", - сказано в документе.
Комитет также предлагает Совету Госдумы включить законопроект на 15 октября для рассмотрения в первом чтении.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин
, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая
, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ
, Верховным судом, Генпрокуратурой
и Следственным комитетом.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, отнеся к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроектом вводятся новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции - совершение данного преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.
Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры квалифицированной и повышенной ответственности предлагается ввести за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а именно повышаются санкции и вводятся новые квалифицирующие признаки - совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.