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Депутат Госдумы назвал Макрона тщедушным трусом - РИА Новости, 11.10.2024
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09:42 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/gosduma-1977522402.html
Депутат Госдумы назвал Макрона тщедушным трусом
Депутат Госдумы назвал Макрона тщедушным трусом - РИА Новости, 11.10.2024
Депутат Госдумы назвал Макрона тщедушным трусом
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя как тщедушный трус, продвигая... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:42
2024-10-11T09:42
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сергей лавров
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя как тщедушный трус, продвигая антироссийскую политику за счет жизней украинцев. Ранее Макрон заявил, что Франция продолжит выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. По его словам, речь идет о дипломатической и военной работе. "Макрон продолжает вести античеловеческую смертельно опасную политику, как маленький тщедушный трус, который пытается решить свои болезненные амбициозные антироссийские планы за счет жизней украинского народа", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат призвал французский народ помнить, что поставляемое Макроном Украине оружие киевский режим использует для нанесения ударов по мирным городам и селам на территории России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241010/makron-1977480148.html
https://ria.ru/20241010/frantsija-1977351523.html
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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, михаил шеремет, сергей лавров, нато, госдума рф
В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, НАТО, Госдума РФ
Депутат Госдумы назвал Макрона тщедушным трусом

Депутат Шеремет: Макрон ведет антироссийскую политику за счет жизней украинцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя как тщедушный трус, продвигая антироссийскую политику за счет жизней украинцев.
Ранее Макрон заявил, что Франция продолжит выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. По его словам, речь идет о дипломатической и военной работе.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи во Франции - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Макрон заверил Зеленского в продолжении военной помощи Киеву
10 октября, 20:44
"Макрон продолжает вести античеловеческую смертельно опасную политику, как маленький тщедушный трус, который пытается решить свои болезненные амбициозные антироссийские планы за счет жизней украинского народа", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат призвал французский народ помнить, что поставляемое Макроном Украине оружие киевский режим использует для нанесения ударов по мирным городам и селам на территории России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги на территории посольства Франции - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Во Франции назвали помощь Украине безумием
10 октября, 11:22
 
В миреУкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронМихаил ШереметСергей ЛавровНАТОГосдума РФ
 
 
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