Депутат Госдумы назвал Макрона тщедушным трусом
Депутат Шеремет: Макрон ведет антироссийскую политику за счет жизней украинцев
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя как тщедушный трус, продвигая антироссийскую политику за счет жизней украинцев.
Ранее Макрон заявил, что Франция продолжит выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. По его словам, речь идет о дипломатической и военной работе.
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"Макрон продолжает вести античеловеческую смертельно опасную политику, как маленький тщедушный трус, который пытается решить свои болезненные амбициозные антироссийские планы за счет жизней украинского народа", - сказал Шеремет РИА Новости.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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