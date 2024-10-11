https://ria.ru/20241011/gorlovka-1977688183.html

В Горловке более 51 тысячи абонентов остались без света

В Горловке более 51 тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 11.10.2024

В Горловке более 51 тысячи абонентов остались без света

Более 51 тысячи абонентов Горловки в ДНР остались без электроснабжения в результате поврежденной при обстреле ВСУ линии электропередач, сообщило... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T21:56

2024-10-11T21:56

2024-10-11T21:56

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

калининский район

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

вода донбасса

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Более 51 тысячи абонентов Горловки в ДНР остались без электроснабжения в результате поврежденной при обстреле ВСУ линии электропередач, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки повреждена линия 35 кВ, а также обесточена фильтровальная станция №1, "Населенный пункт Горловка (Калининский район): повреждена линия 35 кВ, обесточена фильтровальная станция № 1 ГУП ДНР "Вода Донбасса", без энергоснабжения 51 431 абонент", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241011/vsu-1977673794.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, вода донбасса