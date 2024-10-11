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В Горловке более 51 тысячи абонентов остались без света
В Горловке более 51 тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 11.10.2024
В Горловке более 51 тысячи абонентов остались без света
Более 51 тысячи абонентов Горловки в ДНР остались без электроснабжения в результате поврежденной при обстреле ВСУ линии электропередач, сообщило... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:56
2024-10-11T21:56
2024-10-11T21:56
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Более 51 тысячи абонентов Горловки в ДНР остались без электроснабжения в результате поврежденной при обстреле ВСУ линии электропередач, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки повреждена линия 35 кВ, а также обесточена фильтровальная станция №1, "Населенный пункт Горловка (Калининский район): повреждена линия 35 кВ, обесточена фильтровальная станция № 1 ГУП ДНР "Вода Донбасса", без энергоснабжения 51 431 абонент", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241011/vsu-1977673794.html
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горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, вода донбасса
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Вода Донбасса
В Горловке более 51 тысячи абонентов остались без света
Более 51 тысячи абонентов в Горловке остались без света из-за повреждения ЛЭП