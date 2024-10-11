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Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 11.10.2024

Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:44

2024-10-11T14:44

2024-10-11T14:44

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роман вильфанд

гидрометцентр

всемирная метеорологическая организация

космос - риа наука

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве. "Тот факт, что средняя температура превышает 1,5 градуса за эти 9 месяцев, говорит о том, что весьма вероятно (по данным Всемирной метеорологической организации - ред.), что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, такие итоги подведут приблизительно в середине января 2025 года.

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россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, всемирная метеорологическая организация, космос - риа наука