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Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 11.10.2024
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14:44 11.10.2024
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Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений
Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 11.10.2024
Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений
Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:44
2024-10-11T14:44
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
всемирная метеорологическая организация
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве. "Тот факт, что средняя температура превышает 1,5 градуса за эти 9 месяцев, говорит о том, что весьма вероятно (по данным Всемирной метеорологической организации - ред.), что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, такие итоги подведут приблизительно в середине января 2025 года.
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россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, всемирная метеорологическая организация, космос - риа наука
Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Всемирная метеорологическая организация, Космос - РИА Наука
Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Синоптик: 2024 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений в мире

© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Fotolia / koldunova
Кот в кресле у батареи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.
"Тот факт, что средняя температура превышает 1,5 градуса за эти 9 месяцев, говорит о том, что весьма вероятно (по данным Всемирной метеорологической организации - ред.), что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений", - сказал Вильфанд.
По словам синоптика, такие итоги подведут приблизительно в середине января 2025 года.
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