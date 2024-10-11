https://ria.ru/20241011/god-1977608547.html
Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений
Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 11.10.2024
Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений
Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:44
2024-10-11T14:44
2024-10-11T14:44
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
всемирная метеорологическая организация
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fbdbe580fcf1293418eb533c48a3533d.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве. "Тот факт, что средняя температура превышает 1,5 градуса за эти 9 месяцев, говорит о том, что весьма вероятно (по данным Всемирной метеорологической организации - ред.), что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, такие итоги подведут приблизительно в середине января 2025 года.
https://realty.ria.ru/20240930/otoplenie-1975022691.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_9c2aea0653a7a92ea77c385033c98915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, всемирная метеорологическая организация, космос - риа наука
Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Всемирная метеорологическая организация, Космос - РИА Наука
Текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений
Синоптик: 2024 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений в мире