https://ria.ru/20241011/glonass-1977509290.html

АО "ГЛОНАСС" и "дочка" "Газпрома" запустят группировку спутников связи

АО "ГЛОНАСС" и "дочка" "Газпрома" запустят группировку спутников связи - РИА Новости, 11.10.2024

АО "ГЛОНАСС" и "дочка" "Газпрома" запустят группировку спутников связи

АО "Газпром космические системы" и АО "ГЛОНАСС" на Петербургском международном газовом форуме подписали соглашение о старте работ по проработке создания... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T07:05

2024-10-11T07:05

2024-10-11T07:05

россия

газпром

эра-глонасс

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. АО "Газпром космические системы" и АО "ГЛОНАСС" на Петербургском международном газовом форуме подписали соглашение о старте работ по проработке создания российской низкоорбитальной спутниковой группировки, рассказали РИА Новости в АО "ГЛОНАСС". "Стратегическое партнерство компаний направлено на предоставление персональной спутниковой связи в любой точке России, обеспечение технологического суверенитета государства и отечественного бизнеса в области связи и навигации", - сообщили в компании, отметив, что на полях форума был представлен образец терминала - первого в России решения персональной спутниковой связи, предназначенного для онлайн-передачи голоса, данных, экстренных сообщений. По их словам, при реализации инициативы "Газпром космические системы" предоставит собственную технологическую площадку для серийного производства космических аппаратов, а также спутники для тестирования совместных с АО "ГЛОНАСС" технических решений. "Мировые тенденции показывают, что космос имеет большой коммерческий потенциал. Мы видим в этом перспективу и поэтому стремимся сделать космические технологии востребованными на рынке, сделав из них коммерческий, доступный и привлекательный продукт. Космические технологии всегда были ресурсо- и наукоемкими, и только совместными усилиями можно сделать их массовыми. Мы верим, что наше сотрудничество с АО "ГЛОНАСС" поможет в этом. Новые разработки, в том числе проходящий сейчас испытания спутниковый терминал, способны значительно изменить работу огромного числа специалистов в удаленных регионах нашей страны, в частности в топливно-энергетическом комплексе. Эти разработки обеспечат их связью, повысят эффективность и безопасность их работы. Кроме отдельных производственных задач, сотрудничество двух компаний помогает решать и ряд глобальных задач, стоящих перед нашей страной: обеспечивать единое информационное пространство, быть опорой для создания цифровой экономики и драйвером для создания отечественных космических технологий и систем", – отметил генеральный директор АО "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов. АО "ГЛОНАСС", оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", в рамках проекта разрабатывает отечественные абонентские терминалы и технологии радиосвязи, обеспечивающие мобильную голосовую спутниковую связь, передачу данных по спутниковым каналам в режиме реального времени для подвижных объектов и прием высокоточных навигационных поправок. "За счет использования ресурса действующих отечественных спутников на геостационарной орбите разработанный нами абонентский терминал уже сегодня способен предоставить персональную спутниковую связь на всей территории Российской Федерации. Прорабатываемый с "Газпром космические системы" проект низкоорбитальной группировки способен обеспечить технологический суверенитет нашей страны в спутниковой связи. Его актуальность продиктована реализацией государственных задач по цифровой трансформации экономики, формированию таких новых отраслей, как беспилотные авиационные системы, внедрением полностью автономного транспорта, сельскохозяйственной техники. Мы обеспечим связью и повысим безопасность миллионов специалистов из целого ряда сфер, которые сегодня ежедневно работают вне зон действия сотовой связи: это лесной комплекс, энергетический сектор, пассажирская и грузовая автомобильная логистика, морские перевозки", - отметил Райкевич.

https://ria.ru/20240903/era-glonass-1969279254.html

https://ria.ru/20240913/era-glonass-1972345239.html

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россия, газпром, эра-глонасс, экономика